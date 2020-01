Almanacco del 24-01-2020 ore 07:30

almanacco del giorno ci siamo arrivati a venerdì 24 gennaio Oggi la chiesa ricorda San Francesco di Sales vescovo e dottore facciamo gli auguri anche a San Feliciano a Feliciano perché oggi è anche il patrono di Foligno Feliciano deriva dal latino feliciano’s che si diffuse in età Cristiana col significato di destinato alla felicità della vita eterna così tanti che portarono questo nome oggi discretamente diffuso in Italia hai idea equilibrata e prediligere attività che richiedono un impiego delle capacità intellettuali presta molta attenzione alla riunione che gli altri hanno di lui e questo limita un po’ le sue azioni trovandosi a valutare di ogni situazione i pro e i contro In compenso le sue decisioni sono quasi sempre avvedute e frutto di attente riflessionilavoro Mira successo si rivela piuttosto individualista quanto la vita sentimentale e sta spesso Scilla tra fasi estremamente positivi e momenti difficili facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi per vostra fortuna un’innata autorevolezza sorregge tutte le vostre scelte fate voi una persona di cui ci si fida occhi chiusi nel lavoro vi verranno spesso affidati incarichi importanti per i capi che saprete svolgere al meglio la tendenza dettaglio ordine vederli subito eseguiti potrebbe procurarvi qualche problema d’amore verso cui dovrete cercare di essere un po’ più morbidi e arrendevoli il nostro viaggio nel tempo ci porta nell’informatica 24 gennaio ma del 1984 quando la Apple Lancia il Macintosh uno Steve Jobs in versione elegante con Blazer doppiopetto blu camicia bianca e Papillon verde chiaro presenta 2600 persone Macintosh 128k il più famoso personal computer sviluppato dell’Apple inaugura non aver nel mondo dell’informatica L’era del Mac il nostro proverbio un quello con cui ci andiamo a SanSe non piove a San Feliciano vale più il sacco che il grano Buona giornata a tutti voi Noi torniamo domani alla stessa ora sempre qui vorrei stare in nostra compagnia almanacco del giorno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa