Almanacco del 24-02-2020 ore 07:30

almanacco del giorno iniziano nuova settimana e lunedì 24 febbraio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Sergio eremita e Martire San modesto vescovo noi proprio di modesto andiamo a parlare deriva dal latino modesto Dall’Olio significato già testato 3 romani come personale diffuso sia ampiamente tra le prime comunità cristiane con il tempo è divenuto sempre più raro oggi in Italia resiste solo al sud fantasiose dotato di una grande sensibilità si commuove con facilità davanti alle ingiustizie umane come la guerra la fame nel mondo è un esteta poco pratico si innamora di donna emotivamente forti e convinto che l’amore può durare solo secondo il proprio partner si riesce a parlare di tutto anche di tradimenti dubbi personali con gli altri rapporti saltuari e pur nontanto spesso gli amici ricorda dopo anni loro gusti e interessi facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi e noi oggi in particolare gli auguri di vogliamo fare Masaniello via Masaniello oggi compie gli anni Io lo so che non è solo Mast’Aniello che compie gli anni eh però sono tantissimi auguri a tutti coloro che Oggi compiono gli anni Carissimi nati di oggi chi vi circonda sa apprezzare la vostra simpatia il vostro altruismo il vostro senso dell’amicizia nel lavoro siete portati alla Sociologia la psicologia ma per riuscire dovrei tenere a bada alla vostra volubilità dopo i 40 anni potrete contare su un lungo periodo positivo Mamma mia la vostra vita affettiva è un po’ instabile ma se volete un rapporto più solido dovete cercare di essere più realistici e meno sognatori perché meno sognatori ma invece una cosa bella sognare Comunque il nostro viaggio nel tempo ci porta il cinema 24 febbraio 1955 esce Marcellino pane e vino nell’elenco delle pellicole evergreen per genitori e figlioccupa un posto speciale il bambino che aveva per famiglia un gruppo di Karate per amici l’immaginario Manuel e Gesù ricordiamo la versione di Pablito Calvo è bellissima bellissima storia il proverbio con cui ci andiamo a salutare oggi Primavera di febbraio reca sempre qualche guaio meravigliosa giornata a tutti voi Noi torniamo puntuali domani sempre tesoro sempre qui su queste frequenze restate in nostra compagnia almanacco del giorno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa