Almanacco del 24-04-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno è mercoledì 24 aprile Buongiorno da Francesco vita e oggi la chiesa ricorda San Fedele da sigmaringen si può dire sì tutto bene comunque Fedele latino Fidelis originariamente era un cognome di venduto personale solo in epoca tarda la sua fortuna è dovuta il significato mistico attribuito gli dai cristiani Today alle 8:00 presso i quali si diffuse rapidamente è uno spericolato uno che attraversa la vita a cento all’ora Tuttavia sempre con il cadere sul morbido beato lui se trova la costanza di seguire le sue aspirazioni più alte può diventare un grande creativo un artista illuminato è all’avanguardia in Amore questa suacrema dinamicità indispettisce chi lo vorrebbe tutto per te ma lo rende interessante e ambito facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi gli auguri Noi in particolare li facciamo a Leonardo Chiara Leonardo a voi tutti che siete nati quest’oggi Sappiate amici belli che la natura via Donato di un intelligenza davvero notevole sia più di via ferrate anche i concetti più complicati sapete esprimermi in modo chiaro e conciso potete avere successo in campo scientifico nell’insegnamento ma non sono escluse anche capacità artistiche in amore dovrete impegnarvi più a fondo e superare la tendenza alla volubilità Se vorrete essere felici il nostro viaggio nel tempo e letterario perché quel 24 aprile del 1821 Manzoni inizia la stesura di Fermo e Lucia mentre la storia dei Grammy si avviava vivere l’ultima ora del nuovo statale uno scrittore insofferente alle ingiustizie del suo tempo ha scelto di scrivere la storia degli umili delle vittime degli eventile decisioni di potenti Vi nacque un’opera epocale che Vischio sul nuovo Orizzonte alla lingua e alla letteratura italiana Fermo e Lucia vero avete in mente che cosa succede vero dico solo che sulla base della revisione operata Dagli amici letterati affronta una seconda versione che poi pubblico nel 1827 con il titolo dei Promessi Sposi proverbio proverbio Forza e coraggio ci arriviamo Non è questo il proverbio Dimmi che non temere di promesse Non godere Gli auguro una buona giornata Salutalo sveglissimo che che alla vigilia del 25 Aprile sempre più sveglissimo Un saluto ad Antonello energia il nostro pusher musicale Livio saluto anche Pino in viaggio anche con Emanuel Siete tantissimi e vi auguro una buona giornata a tutti voi restate in altra compagnia perché noi ci troviamo anche domani è il 25 aprile saremo qui a farvi gli auguri ad augurarti una buona giornata restate conl’almanacco del giorno

