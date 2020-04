Almanacco del 24-04-2020 ore 07:30

almanacco del giorno che siamo arrivati a venerdì e venerdì 24 aprile Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Fedele Martire un nome di significato molto trasparente che deriva dal latino Fidelis da Fides Fede facciamo tanti auguri Oggi hai a tutti coloro che sono nati in questa giornata e in particolare non gli auguri oggi li vogliamo fare arrivare ieri era Francesco è un altro noi comunque ci vediamo a fare oggi ad Andrea Tantissimi auguri Andrea vi ho trovato impreparati E bravi a Leonardo e alla nostra Chiaretta tutti i nostri Nel senso che i nostri ascoltatori nostri fan chi ci segue diventano nostri e non è perché sonoperché sono qui in redazione sennò se avrei per ogni giorno quasi si festeggia magari anche a distanza pranzo magari sono una pioggia Susanna Agnelli Barbra Streisand e Alessandro Costacurta il nostro viaggio nel tempo ci porta in questo 24 aprile nel 1184 avanti Cristo e questo è il giorno in cui secondo la tradizione storiografica di Grecia entra una troia con l’inganno servendosi di un cavallo di legno 24 aprile del 1854 l’imperatore d’Austria Francesco Giuseppe sposa La Duchessa Elisabetta di Baviera la famosa principessa Sì sì il 24 aprile ma del 1990 viene lanciato in orbita del telescopio spaziale o volte capaci di raggiungere una distanza 10 volte superiore a quella dei telescopi terrestri about cambierà per sempre il modo di studiare il nostro universo E a proposito di studi era sempre il 24 aprile del 1821 quando Manzoni inizia la staidi Fermo e Lucia mentre la storia di grandi si avviava vivere l’ultima ora dell’uom fatale uno scrittore insofferente alle ingiustizie del suo tempo e scelte di scrivere la storia degli uomini delle vittime degli eventi delle decisioni dei potenti né nacque uno per epocale che vischioso nuovorizzonte la lingua la letteratura italiana Fermo e Lucia me lo diceva sempre il mio prof di italiano poi divennero I Promessi Sposi Fermo e Lucia che è solo più tardi nel 1827 Quindi sei anni dopo Poi il titolo venne cambiato ci andiamo a salutare con due detti Allora uno è Charles Darwin detto l’empatia per il più piccolo degli animali è una delle più Nobili virtù che un uomo possa ricevere in dono è Questo bisognerebbe su internet lo mette solo nel portafoglio portarselo via il proverbio angolo con cui invece ci salutiamo ela saggezza lascia il caso il meno che può ma non ci troviamo anche domani eh ci saluteremo anche domani faremo il nostro 25 aprile in casa o comunque insomma in piattaforma Smart Working Smart XXV Aprile ne parleremo sicuramente ovviamente ci incontreremo Ci salute sempre la stessa ora se su queste frequenze Buona giornata e buon proseguimento di ascolto almanacco del giorno

