Almanacco del 24-05-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno è venerdì 24 Maggio Buongiorno da Francesco Vitale dalla tutta la redazione Oggi la chiesa ricorda San Vincenzo e anche le sante Susanna Marilena e palladia Martiri ne parliamo di Susanna il termine ebraico ciociara giglio di Rivalta sul volto dall’egiziano Saw scene fiore di loto e all’origine di questo antichissimo nome a un altro concetto di sé e coraggiosa dinamica piena di vita Desidera essere ammirate costantemente durata per le sue doti Creative e sicuramente possiedi in abbondanza le piace l’uomo forte un po’ imbroglione danaroso possibilmente anche di stirpe Nobile nient’altro quando innamorata trascura tutto e tutti completamente immersa nelcon il suo accattivante sorriso la sua magnanima generosità riesce a farsi perdonare le momentanee disattenzioni nei confronti delle esigenze altrui è affidabile e facciamo tantissimi auguri a oggi a Giorgio a Marta Marta auguri anche a Marco a voi tre e a tutti coloro che compiono gli anni e comunque sono nati quest’oggi sappiatelo sapete siete dinamici e intraprendenti non state fermi mai neanche un secondo neanche un attimo di pace tutte le vostre energie sono sempre indirizzate verso il raggiungimento di una posizione prestigiosa nella posizione che sapete di meritare che fine otterrete in amore potrete contare sull’appoggio l’affetto sicuro di un partner innamorato Insomma una giornata fortunata quella di oggi vero si può dire si può dire Viaggio nel tempo 24 Maggio 1883 apre il ponte di Brooklyn progettato nel clima di riconciliazione post guerra civile per 20 anni è stato il ponte sospeso più lungo del mondotra i New York quella antica e quella moderna ne divenne col tempo un simbolo incontrastato è il miglior punto d’osservazione dello Skyline di Manhattan e noi andiamo andiamo di proverbio di oggi Chi vince e ci rifà di tocca data Agar Buona giornata Salutiamo il nostro Andrea è che lo sentiamo lo sentiamo che è sempre presente tutte le mattine è Io lo so lo so che è sempre qui forza buona giornata e venerdì anche per te Noi ci risentiamo domani per darci il buongiorno e vediamo un po’ che altre novità verremo è in questo in questo nostro viaggio con le ricorrenze e non solo Buona giornata a tutti voi l’almanacco del giorno

