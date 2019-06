Almanacco del 24-06-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno inizia la nuova settimana Che dolor ragazzi che dolore Buongiorno lunedì 24 giugno oggi ricordiamo la natività di San Giovanni Battista e quindi facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che portano il nome di Giovanni l’ebraico janam composto dagli avverbio unito al verbo ha avuto Misericordia nome biblico dal chiaro significato è posato e ragionevole responsabile a scatenarsi con gli amici ma prima di ogni cosa mette sempre i doveri verso la famiglia e lavoro orgoglioso e fiero della donna amata fa di tutto per renderla felice dimostrandosi un amante intrigante le si dedica completamente e le altre donne finisceper lui di esistere Pensa bene di tutti Però con beneficio di verifica e umile e sminuisce i suoi meriti e meno che non siano proprio evidenti facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi veramente Auguri auguri auguri Noi gli auguri oggi in particolare Li vogliamo fare ad Alessandro a Marika A Maria Claudia a Vincenzo e a Sita a voi e tutti coloro che siete nati quest’oggi sappiate che nella vita professionale siete energici volitive ho tenute ben presto per Indipendenza cui aspirate nella vita privata però rivelata volte la tendenza ad abbandonarvi a Tezze che possono col tempo influire negativamente sul nostro fisico e sulla vostra capacità lavorativa un po’ più di moderazione anche un amore non guasterebbe il nostro viaggio nel tempo e ci porta il 24 giugno 1910 ricordiamo la fondazione dell’Alfa Romeo la città di Napoli ha un ruolo centrale nella storia della celebre casa automobilistica italiana specializzata in vetture sportive qui nelsei l’imprenditore francese Alexandra passo dalla produzione di biciclette quelle di automobili dando vita alla società italiana automobili darracq proverbio sei dai iniziamo subito la giornata nel migliore dei modi Questo è il proverbio un coro di inizio settimana la guazza di San Giovanni cura tutti i malanni buona giornata Noi si torna domani esci sempre la più o meno sempre su queste frequenze restate con noi l’almanacco del giorno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa