Almanacco del 24-06-2020 ore 07:30

almanacco del giorno e siamo arrivati a mercoledì 24 Maggio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Giovanni Battista il nome Giovanni deriva dall’ebraico e significa Dio ha avuto Misericordia oppure dono di Dio anticamente veniva Imposto un figlio lungamente atteso è nato quando mai i genitori avevano perso la speranza sono nati oggi Emilio Fede Renzo Arbore Vladimir Luxuria e noi andiamo a fare gli auguri ai nostri nativi oggi e quindi facciamo tantissimi ma proprio Tantissimi auguri a Rosita Tantissimi auguri Rosita buon compleanno Roger tira giù a Marika Vincenzo Alessandro è Maria Claudia a voi l’auguriodi una meravigliosa giornata è veramente tantissimi tantissimi auguri facciamo il nostro viaggio nel tempo e allora facciamolo 24 giugno 1497 Amerigo Vespucci copia sul primo viaggio verso il continente americano in una spedizione insieme a qua della cosa 24 giugno del 1901 a Parigi presso la galleria del mercante Ambrosio inaugura la prima mostra di lavori di Pablo Picasso appena ventenne 24 giugno del 1981 a Medjugorje 6 giovani tra i 10 e i 16 anni ricevono una frizione della Vergine Maria che si presenta con il titolo di Regina della Pace oggi la località bosniache metà di numerosi pellegrinaggi è ancora 24 giugno ma del 1210 ricordiamo la fondazione dell’Alfa Romeo la città di Napoli ha un ruolo centrale nella storia della celebre casa automobilistica italiana specializzata in vetture sportive proprio qui nel 1906 l’imprenditore franceseSandra alla produzione di biciclette e arrivo a quella delle automobili dando vita alla società italiana automobili d’arac e noi il nostro proverbio non quello che aspetta dice l’acqua di San Giovanni fa dimenticare i malanni vi lascio anche con un detto di Albert Camus che dice Non essere amati è una semplice sfortuna la vera disgrazia e non ho parole tante Vi auguro una meravigliosa giornata Noi torniamo puntuali domani sempre alla stessa ora sempre qui su queste frequenze su questo streaming e non solo restate in nostra compagnia Ciao almanacco del giorno

