Almanacco del 24-07-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno e siamo a mercoledì 24 luglio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Santa Cristina patrona di Bolsena deriva dal nome di Cristo christos in greco ebbe larga diffusione Dopo l’editto di Costantino datato 313 che garantiva la libertà di culto ai cristiani Cristina un po’ Snob e altezzosa Anche se vorrebbe essere molto semplice da molta importanza la bellezza fisica è adulta i suoi occhi appaiono sognanti l’amore viene per lei dopo altri interessi Pianifica Infatti anche sentimenti il suo uomo deve essere esattamente come lei lo immagina è molto fedeleamoreterno non tradisce nemmeno con i pensieri ha atteggiamenti misteriosi e non sempre Chiari perché cerca di Farsi rispettare incutendo un po’ di timo facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi che noi veramente gli auguri li facciamo a D’Alessandro Tantissimi auguri Ale ad Alice la come cresce anche Alice è a Katia Tantissimi auguri a ciascuno di voi tutti voi che siete nati in questo oggi sappiate che apparentemente siete vivaci brillante entusiasti è ricco di idee ed iniziative dietro tutto questo però se c’è la volta una natura dubbiosa incline allo scoraggiamento Non perdetevi d’animo i vostri dubbi sono preziosi e proprio Grazie a loro se riuscirete costantemente a migliorarvi ea raggiungere quel che cercate nel lavoro e nell’amore il nostro viaggio nel tempo ci porta al cinema 24 luglio 1998 debutta nelle saleSalvate il soldato Ryan una missione al limite del possibile condotto nel bel mezzo del d-day un piccolo plotone agli ordini del Capitano Moser magistralmente interpretato da Tom Hanks si mette Sulle tracce del soldato James Ryan alias Madame per riportare la casa in quanto ultimo superstite di quattro fratelli tutti caduti in battaglia 5 premio Oscar Steven Spielberg regista un vero capolavoro se lampeggia la tramontana segno di Caldana sapete tutti cos’è la Caldana vero Vi auguro una meravigliosa giornata non torniamo puntuali domani sempre alla stessa ora Sempre su queste frequenze restate con noi l’almanacco del giorno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa