Almanacco del 24-08-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno sabato 24 agosto Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Bartolomeo patrono di Benevento Bartolomeo il personale latino Bartolomeo sei personale Greco derivano a loro volta dall’aramaico bar Palme figlio di Dalle mail dove talmay significa Dio ha dato vero figlio del beneficiato da Dio insomma Genialloyd è dotato di grande concentrazione mentale e fisica che gli permette di svolgere molto lavoro in poco tempo beato lui impulsivo disincantato da valore all’onestà devoto e disponiuna donna da ammirare difficile da conquistare ambigua che lo tenga sulla corda e non gli Si conceda facilmente prova sentimenti di profonda empatia verso le persone che soffrono e che si trova azioni caotiche perciò cerca di aiutarmi uscire dalle loro contorsioni mentali e piuttosto enigmatico vero questo questo Bartolomeo facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi nei particolari di auguri non li andiamo a fare Anella Giacomo Enrica Maria Chiara Claudia e Veronica a voi e a tutti coloro che Oggi compiono gli anni sappiate che la capacità di concentrazione e di attenzione altissima siete fortemente predisposti alla ricerca scientifica alla chimica e a tutte le professioni che richiedono pazienza metodo e grandi capacità analitiche vostro lavoro i risultati che potete raggiungere sono il centro della vostra vita in amore potete contare su un rapporto sereno è stabile il nostro viaggio nel tempo invece ci porto in quel 241862 quando la lira Chissà chi se la ricorda diventa moneta nazionale a poco più di un anno dall’unità d’Italia alla Lira diventa moneta nazionale con la firma Da parte di Vittorio Emanuele II della legge 788 chi introduce l’unificazione monetaria il nostro proverbio un quello con cui ci andiamo a salutare gli eserciti presto chi vuole diventare una buona giornata a tutti voi Noi torniamo puntuali lunedì è sempre la stessa ora sempre qui buon proseguimento di ascolto e restate con noi l’almanacco del giorno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa