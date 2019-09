Almanacco del 24-09-2019 ore 07:30

almanacco del giorno Buongiorno buongiorno buongiorno da Francesco Vitale Oggi è martedì 24 settembre la chiesa ricorda San Roberto eremita la Beata Vergine Maria della Mercede e noi parliamo proprio di Mercedes nome diffuso si in conseguenza del culto per la Vergine detta foto della Mercedes versione spagnola di Mercedes dal latino Mercedes Mercedes significante ricompensa riscatto Non a caso la Vergine della Mercede la patrona dell’ordine maschile e femminile per il riscatto degli schiavi la Redenzione di prigionieri fondato a Barcellona nel 1218 Serena e discreta specie quando si tratta di esporre il suo punto di vista in presenza di persone che non conosce ho di fronte una ditorium suscettibile è di come si può dire di sottilediplomazia gestisce i suoi affari di cuore con la stessa attenzione con cui si dedica il prossimo con modi squisiti guanti bianchi competente è capace nel lavoro è una collega facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi e in particolare non gli auguri oggi li vogliamo fare a Giuseppe auguri Giuseppe e anche a Fabio e a tutti coloro che oggi sono nati che compiono gli anni sappiate che le vostre idee sunardi te personalissime va spesso vi manca la forza di tradurre in pratica è per timidezza potreste finire con lo scegliere la strada che vi piace meno ma che pare più facile non fatelo Il risultato non sarebbe solo una profonda insoddisfazione Sì amore che nel lavoro seguite però le ragioni del cuore e Sarete felici il nostro viaggio nel tempo ci porti quel 24 settembre 1948 viene fondata da un giovane operaio di un’officina meccanica soichiro Honda ideamotore sul telaio di una bicicletta in questo modo da vita è una società costruttrice di motociclette che più tardi diventerà un Colosso mondiale ed ecco qui la Honda Motor Company brum brum e allora torniamo seri perché stavo scherzando No il proverbio in braghe di tela e meloni a settembre non so più buoni Poi dipende sempre dalle dalle giornate non è vero Ti auguro una meravigliosa giornata una buona mattinata coraggio il martedì è sempre un po’ particolare buon proseguimento di ascolto e noi torniamo puntuali domani sempre la stessa ora sempre qui restate con almanacco del giorno

