Almanacco del 24-12-2019 ore 07:30

almanacco del giorno insieme alla vigilia di Natale martedì 24 dicembre Buongiorno buona festa finendo amici amiche da parte di Francesco Vitale oggi 24 dicembre la chiesa ricorda anche Santi irmina ne parliamo di Irma L’Antico termine tedesco irmin grande e potente di questo personale che troviamo anche nella mitologia Nordica come appellativo del dio sole diminutivo di irmina entra in Italia in epoca medievale rimanendo ancora oggi discretamente attestato è una persona fa niente più ambiziosa di quanto non sembri l’amore rappresenta il suo più grande interesse è il primo e ultimo pensiero della giornata vuole un uomo possessivo che mette in discussione i suoi comportamenti quando lui vienequalcosa che ritiene debba essere suo comincia a battere i piedi per terra ea Mostrare i pugni ma si capisce subito che la sua è tutta una finta e non riuscirebbe a fare del male nemmeno a una mosca facciamo tantissimi auguri per coloro che sono nati questa Oggi voi siete nati in un giorno davvero speciale lo dimostra te con una vita incentrata sulla ricerca e la crescita spirituale carriere denaro sono per voi valori futili e non esitate a rifiutarli potrebbero trarre molta soddisfazione che un lavoro basato sullo studio la ricerca e la riflessione in amore vi mostrate di Morosi a volte preferite La solitudine all’impegno di un rapporto a due che vi distrae dal vostro mondo interiore il nostro viaggio nel tempo ci porta invece in quel 24 dicembre 1871 ricordiamo la prima volta dell’Aida di Verdi al Teatro khediviale dell’Opera del Cairo viene eseguita in pubblico per la prima volta questo cell è perché aveva loro di Giuseppe Verdi tra le più seguite nei teatri dimondo il proverbio della vigilia tardi parte presto viene chi davvero ti vuol bene Vi auguro un felice Natale ma attenzione noi ce li facciamo anche domani eh non dubitate a partire dalla mattina è tutto confermato Vi faremo Gli auguri più belli che semplici ma più essenziali del mondo intanto Ancora tantissimi auguri a tutti voi l’augurio di una meravigliosa giornata da trascorrere insieme almanacco del giorno

