Almanacco del 25-01-2020 ore 07:30

almanacco del giorno siamo a sabato Sabato 25 gennaio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda la conversione di San Paolo Apostolo Dunque Mauro che dal latino via Imperiale paulus Che significa il piccolo giovane è uno dei nomi più conosciuti in tutte le lingue europee ebbe grande diffusione nel mondo Cristiano grazie a San Paolo Apostolo che si convertì quando apparve sulla via di Damasco sincero generoso un Animo sensibile ed è dotato di una pronta induzione latitudine la franchezza lo porta a dire cose spesso sgradite ma chi lo frequenta sa apprezzare la sua autonomia e libertà da condizionamenti ha una sete di conoscenza che lo porta ad allargare i propri orizzonti ritrovandosi a suo agio nel ruolo di esploratori sperimentatore da bambino timido ritroso diventa un adulto con grandi doti comunifacciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi L’aspetto della vita che più vi attrae Picco involge sono le relazioni sentimentali la vostra esperienza nel campo non è indifferente avete tutte le doti per piacere dato che difficilmente sapete resistere al fascino di nuovo amore non vi mancheranno le occasioni per sperimentare sempre nuove occasioni nuove emozioni in età matura però potreste scegliere una vita affettiva meno eclatanti ma più stabile Serena il lavoro vi coinvolge poco evitate Lo stretto indispensabile il nostro viaggio nel tempo ci porta nella storia era il 25 gennaio del 1533 quando ricordavo sposa Anna Bolena la necessità di avere un erede maschio il desiderio di consolidare il ruolo di superpotenza dell’Inghilterra sottraendola l’influenza del potere del papà animato da questi propositi Enrico VIII studio la sua legittima consorte e si unì in matrimonio con Anna Bolena decretando la rottura con Roma e aprendo la strada alla nascita della Chiesa d’Inghilterra il proverbio del sabato gennaio nonlascia galline nel pollaio Ecco buona giornata Noi torniamo puntuali domani sempre lo stesso re sempre qui su queste frequenze buon proseguimento di ascolto almanacco del giorno

