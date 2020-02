Almanacco del 25-02-2020 ore 07:30

almanacco del giorno martedì 25 febbraio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Cesario di nazianzo Cesare Cesareo Cesare o l’insalata la sesta arsalan super dobbiamo andare avanti per molto tempo di là non lo so Comunque buongiorno da Francesco Vitale dal latino Cesare cognome reso celebre dall’imperatore omonimo deriva da un oscuro termine Etrusco del quale signora il significato nel suo cuore convinto di essere bello desiderabile pensa di essere destinato al successo artistico di rimanere negli annali della storia preferisci rapporti sicuri alle avventure e certo che nemore occorra tenere sempre gli occhi bene aperti e scegliere la partner non facendosi guidare solo dalla passione la sua amicizia porta Una ventatagioia di allegria di entusiasmo per la vita lascia sempre un buon ricordo di te ti facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi e non gli auguri li facciamo tutti coloro che sono nati quest’oggi in particolare i nati i nati quest’oggi Sappiate amici e amiche che siete nati quest’oggi che a volte la vita non si mostra molto generosa con voi ma possedete una saggezza interiore che vi porta a considerare le prove cui dovete sottostare come occasioni di rafforzamento e arricchimento interiore arriverete a costruire Sia nel lavoro che in amore quello che desiderate il frutto delle vostre che si rileverà tanto più prezioso Quanto piove lo sai te guadagnati e oggi è martedì grasso il carnevale la festa più divertente e colorata dell’anno allegra spensierata la festa dalle origini religiose si festeggia Infatti subito prima della Quaresima e il suo nome probabilmente deriva dal latino carnem levare cioè eliminare la carne in riferimentoproprio alla penitenza che verrà con la Quaresima le sue tradizioni ti perdono davvero nella notte dei tempi non si riesce a stabilire bene Da dove derivi l’usanza di mascherarsi fatto sta che da sempre ci si trova le maschere tradizionali e non festeggiando tra coriandoli e stelle filanti in tantissime città d’Italia e del mondo il carnevale è una festa ricca molto sentita con musica dolci voi e maschera siete raccontate ce l’ho in questo martedì grasso Vi auguriamo nonostante tutta la situazione Nazionale ma cerchiamo Veramente Ma che possa essere una una giornata serena è una giornata davvero in cui avere anche la possibilità perché non so ma di rasserenarsi il proverbio nozze maccheroni freddi non sono buoni altra Altra notizia d’oro vero la teniamo per noi Vi auguro una meravigliosa giornata un buon proseguimento di ascolto Noi torniamo puntuali domani seassessora sempre qui su queste frequenze restate in nota compagnia almanacco del giorno

