Almanacco del 25-03-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno e lunedì 25 marzo Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda l’annunciazione del Signore e anche Sant’Umberto Abate un certo il nome Umberto venne introdotto in Italia dei Longobardi latinizzato nella forma umbertus deriva da un giovane orso composto converter splendente illustre con il probabile significato di Non ridete orsacchiotto illustre sembra duro irascibile ma in realtà si lascia commuovere una poesia da un gesto d’affetto è tratto dalle contraddizioni perché vivacizzano la sua mente anche se prezzi particolari prettamente fisici delle donne non mette in secondo piano la loro intelligenza Cerca una compagna più corta di lui curiosone si diverte a mettere Beh comunque e Vuole sempre avere ciò di cui si sta parlando anche se l’argomento non lo riguarda personalmente Tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi noi oggi gli auguri li facciamo a Mirko a Giacomo ad Alessia e a Rosalba da tanto tempo è che non abbiamo tue notizie Mi raccomando fatti sentire E vabbè Qui il tempo passa e voi tutti amici belli sappiate che il vostro spirito inquieto voi che siete nati oggi vi spinge continuamente verso nuovi traguardi nella professione questo atteggiamento senz’altro fa di voi una persona di successo medicina avvocatura politica scultura i campi in cui potrebbe avere i maggiori riconoscimenti Se però volete raggiungere la serenità dovete imparare a moderare le vostre ambizioni in amore non deve avere un ruolo dominante A volte siete troppo intransigenti Cerca di essere disponibili rapporto diventerà molto più sereno pronti per il viaggio nel tempo inizio settimana si parte 25 marzo 1436 viene consacrata la cattedrale di Santa Maria del Fiore dal Medioevo al Rinascimento la sua costruzione attraverso quasi un secolo e mezzo di storia cittadina quando viene ultimata era la più grande cattedrale di Europa oggi è la terza più alta al mondo la cattedrale di San Pietro in Vaticano Ma soprattutto è uno degli esempi più stupidi del Rinascimento italiano proverbio proverbio forza Se prometti devi dare pur tardando non mancare è importante arrivare anche se facciamo un po’ di tardi giusto sveglissimo non è oggi sarà la più belli che svegli che mai per questo lunedì Salutiamo il nostro Andrea Antonello sempre pronto Dino oggi voglio salutare anche il nostro Bruno è qui dal litorale Bruno oggi oggi ci sentiamo e sono sicuro che è veramente cercheremo di fare del nostro meglio noi ci ritroviamo domani stessa ora stesse frequenze spesso streaming anche stessa app è Emmanuel stessa Buongiorno proviamoci sempre qui iniziamo con il piede giusto e restate in nostra compagnia Ciao l’almanacco del giorno

