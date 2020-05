Almanacco del 25-05-2020 ore 07:30

almanacco del giorno lunedì 25 maggio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Beda il venerabile nome Beda potrebbe essere una forma moderna del nome inglese antico Breda forse derivato da Bad Che vuol dire preghiera Nappi oggi in Padre Pio Enrico Berlinguer ed Emma Marrone e noi andiamo a fare gli auguri in particolare ai nostri amici che sono nati quest’oggi in particolare che pure ti vogliamo fare arrivare alla notte Annalisa auguri Annalisa a Massimiliano a Rosaria e ad Atena Che fine ha fatto anche lei è buonissima giornataanche ad Atena un buon proseguimento di ascolto anche a lei il nostro viaggio nel tempo ci porto in quel 25 maggio 1787 quando i delegati tra cui George Washington si riuniscono a Philadelphia per scrivere una nuova Costituzione degli Stati Uniti quella americana e tra le più antiche costituzioni scritte tuttora vigenti il 25 maggio il presidente Kennedy annuncio davanti al congresso l’obiettivo di mandare l’uomo sulla Luna prima della fine del decennio 25 maggio del 1977 Esce nelle sale statunitensi e Guerre Stellari Diventerà uno dei film di maggiore incasso nella storia del cinema Francesco algarotti ha detto sotto le più belle azioni c’è la Vani il nostro proverbio un colore ci dice gli uomini Mentre insegnano imparano Buona giornata a ciascuno di voi un buon proseguimento di ascolto Noi torniamo puntualidomani Sì sempre alla stessa ora sì sempre su queste frequenze arretrate in nostra compagnia Ciao almanacco del giorno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa