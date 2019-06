Almanacco del 25-06-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno siamo a noi siamo a Ischia martedì 25 giugno Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Massimo Vescovo di Torino e la beata Isabella Isabella nome biblico deriva dall’ebraico elisheba composto da Elvi io e te Uniti nel significato di il mio Dio e perfezione questo nome molto diffuso oggi anche nelle sue varianti e ridotte quale Isa Elisa riservata introversa difficile entrare nel suo mondo fatto di sogni premonitori difese verso in realtà che la porta A proteggerti fin da piccolissima romantiche molto amante della famiglia dei figli basis i rapporti su delle precise regole che sa far rispettare e dolce pure semplice un profondosenso di giustizia e facciamo anche un augurio di buon onomastico la nostra Isabel possiamo Oggi sì sì lo facciamo auguri Isabel te possino gli auguri invece di buon compleanno facciamo a Milla Luciano Renato e Igor Tantissimi auguri a voi e tutti coloro che Oggi compiono gli anni ottimismo e fiducia negli anni e negli altri fanno di voi persone molto piacevoli espongono alle insidie di chi vive ingannando il prossimo negli affari nel lavoro dovete imparare a essere meno emotivi più riflessivi in amore incontrerete presto l’anima gemella e potrete contare su una serena vita familiare ve lo auguriamo il nostro viaggio nel tempo veloce Ci porta in quel 25 giugno 1678 ricordiamo la prima donna laureata Il genio di casa Così fu considerata fin da piccola Elena Lucrezia Cornaro dal Padre Giovan Battista discendeva da una delle più importanti famiglie veneziane in legno amore per la cultura sembravano iscritte nel suo DNA dal momento che il nonno materno di suo padre era collega amico del grande Pensate un po’ Galileo Galileicover bianco è mica li possiamo lasciare sempre belle lucciolaio buon Granaio ma adesso mi mandate subito la spiegazione mi dite che cosa vuol dire Buona giornata e buon proseguimento di estate per compagnia l’almanacco del giorno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa