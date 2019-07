Almanacco del 25-07-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno e siamo a giovedì 25 luglio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Giacomo il maggiore patrono di Pistoia l’ebraico Jacopo poi latinizzato in via Como 6 alla base del nome Giacomo di origine incerta attribuito tradizionalmente il significato di protetto dal Signore è un ingenuo E illuminato interiormente appassionato e focoso appare all’esterno inflessibile intransigente ha bisogno di una donna che senta il bisogno di avere una famiglia che lo spinga a regolarizzare le unioni sentimentali Di iniziativa non farebbe un passo di solito a rapporti utilitaristici va sul pratico amico di chi ti sta vicinomomenti di bisogno nemico degli altri facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi non gli auguri oggi in particolare di vogliamo fare a Giuseppe a lui ea tutti coloro che oggi sono nanti sappiate che Audi e prudenti non vedo un passo senza prima averne valutato attentamente ogni conseguenza potete sembrare pigri indecisi In realtà siete molto attenti astuti e senza grandi fatiche raggiungere gli obiettivi nel lavoro in amore mettendo con pazienza una pietra sull’altra in altro viaggio nel tempo ci porta in quel XXV luglio 1943 ricordiamo la caduta del Fascismo il malcontento per le sorti sono voli Alitalia che il secondo conflitto mondiale sta riservando serpeggia nell’esercito è tra le fila dei gerarchi fascisti cui si unisce quello della casa Savoia e dei politici antifascisti noi ci andiamo a salutare non prima di avervi lasciato il nostro proverbi uncrewed inizio mattina San Giacomo contetti bagnati delvin sia privati Vi auguro una meravigliosa giornata Noi torniamo domani sempre la stessa ora Sempre su queste frequenze restate in compagnia l’almanacco del giorno

