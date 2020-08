Almanacco del 25-08-2020 ore 07:30

almanacco del giorno e siamo a martedì e martedì 25 agosto Buongiorno da Francesco Vitale Oggi si ricorda San Giuseppe Copertino sacerdote nome Giuseppe deriva dall’ebraico Joseph e significa cresciuto da Dio sono una pioggia di Sean Connery Raz Degan Claudia Schiffer Roger Te la ricordi Claudia Schiffer e te la ricordi noi andiamo a fare gli auguri a una marea di amici che Ringraziamo e adesso gli facciamo Eh sì è Roger come al solito che ha la testa verso altri lidi e verso altre regioni è ora magari ce lo portava in attesa che arrivi il dettame con gli auguri Ehm io ho visto solo una Sara però abbiamo anche altre qui andare a fare gli auguri questoNoi iniziamo il nostro viaggio nel tempo 25 agosto 1768 il celebre esploratore James Cook e sarai il primo a tracciare le mappe di alcuni territori ancora cartografata si parte per il suo primo viaggio 25 agosto 1960 si aprono a Roma le bici a settesima Olimpiadi le ultime tenute in Italia il 25 Agosto del 2012 82 anni muore Neil Amstrong capitano della missione Apollo 11 Armstrong fu il primo uomo a camminare sulla luna è ancora proposito di scienza 25 agosto 1609 Galileo mostra il telescopio al cospetto del Senato Veneziano lo scienziato mostra il funzionamento del primo telescopio rifrattore della storia è mica mica Tarallucci e Vino Eh facciamo gli auguri Ecco e lo diceva Mamma Elisa Annalisa Donatella Marzia e Luciano tantissimoauguri a ciascuno di voi è Roger torna è presente come dice qualcuno oggi vi lascio con una frase bellissima detta da papa Giovanni Paolo II e quando le vostre gambe saranno stanche camminate col cuore è importantissimo il proverbio uncolo calda umile l’estate fredda asciutto in inverno sia il 25 agosto comincia a girarmi questi proverbi così io vi dico domani non vengo in onda Eh ve lo dico vabbè calda umida Alessandra e freddo asciutto d’inverno Esatto molto bene Vi auguro una meravigliosa giornata Noi iniziamo qui anche domani per darvi regalarvi donarvi il nostro Buongiorno un po’ di allegria tra poco i programmi seri Ovviamente la musica l’informazione tutto quello che desiderate nostra in vostra compagnia passata una meravigliosa giornata Fate i bravi noi ci ritroviamo qui domani Ciaoalmanacco del giorno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa