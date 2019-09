Almanacco del 25-09-2019 ore 07:30

almanacco del giorno mercoledì 25 settembre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa Ricorda a Sant’Alberto padre andiamo a parlare di Albertina Ma sì dai un nome Germanico composto dalla radice arah molto abbondante metà il termine Berta illustre dal significato di estremamente rinomato degno di nota è ancora un personale diffuso in tutta Europa Albertina è molto sentimentale metodica prima di fare un cambiamento riflette a lungo perché vuole essere sicura di fare la scelta giusta di cui non debba pentirti pretende che sia sempre lei i suoi desideri Non ammette e distrazione le piace occuparti della casa dei fili Laras peso dei suoi problemi si fa un po’ compatire così Niente rallegra di più della presenza di amici che sappianopazientemente facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati questa gli auguri in particolare di facciamo a Crispiano a Cristiano e a tutti coloro che sono nati oggi sappiate che la vostra bontà gentilezza non sempre compensate dalla fortuna e qualche volta Dovete affrontare situazioni difficili non scoraggiatevi grazie alla nostra onestà l’affetto dei vostri capi riuscirete a superare le difficoltà ea raggiungere serenità era una mia Sia nel lavoro che media Ferretti nostro viaggio e musicale il 25 settembre 1976 nascono gli U2 Ho detto YouTube Il giovane batterista Larry nulla intenzionato a mettere su una band volantino nella bacheca della Mount Temple comprehensive School l’unica scuola non confessionali di Dublino all’appello rispondo in 4 e il 25 settembre si ritrovano a suonare pensate nella cucina di Larry dando vita a un nuovo gruppo che prende inizialmente il nome dei feedback ed ecco qui gli amici di Bono Vox di Adam Clayton I Will Follow l’unica canzoneda sempre in tutti i tour insomma gli U2 che ancora oggi Insomma tutto sommato vero va bene il proverbio di oggi la buona cura caccia La mala Ventura Vi auguro una meravigliosa giornata Noi proviamo a tornare domani alla stessa ora sempre qui su queste frequenze restate con noi almanacco del giorno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa