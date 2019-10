Almanacco del 25-10-2019 ore 07:30

Errore: L'attributo resource non è valido.

almanacco del giorno e siamo a venerdì venerdì 25 ottobre Buongiorno da Francesco Vitale un venerdì nero si preannuncia Almeno sul fronte degli scioperi soprattutto per i nostri amici che ci ascoltano da Roma e speriamo bene in questo fine settimana Chissà sempre Perché di venerdì Comunque oggi la chiesa venerdì a parte ricorda San mi faccio primo papà non facciamo gli auguri anche a tutti i nomi che tutti i nomi in che Oggi festeggiano l’onomastico e a tutti coloro che portano il nome dei Crispino Gavino e Ilario parliamo di nome cognome russo considerato una forma abbreviata di Larissa si affermò l’inizio dell’800 Grazia personaggi di opere letterarie per quel omonimo poi metto di Byron in epoca più recente deve la suaromanzo del dottor Zivago di Pasternak che ha avuto anche un adattamento cinematografico pensato talmente attestato in tutta la penisola dolce affettuosa è cosciente del suo grande potere di seduzione del sempre capace di esprimere al meglio la sua femminilità è una persona allegra e vivace entusiasta che ama condividere le esperienze della vita col suo numeroso gruppo di amici Chi la conosce bene Tuttavia sa che la sua esuberanza nasconde un fondo di fragilità e insicurezza facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi mi raccomando in particolare oggi gli auguri Vi vogliamo fare a Serena Tantissimi auguri di buon onomastico di buon compleanno ragazzi siamo messi male oggi è a Serena a Gianluca e anche a Emanuele Tantissimi auguri a tutti voi tutti coloro che Oggi compiono gli anni tutti coloro che sono nati quest’oggi sappiate che tutta la vostra vita e centrata sulla ricerca dell’Armonia le tensioni le situazioni conflittuali vi disturbano profondamente fate di tuttovivere in un clima di pace spesso questo vostro desiderio si trasmette agli altri la capelli animie favorite il clima di serenità che si me lavoro che in amore solo voi siete riusciti a costruire il nostro viaggio nel tempo oggi un po’ un viaggio nel viaggio Un Amarcord potremmo dire perché era il 25 ottobre del 1976 quando in televisione va in onda l’almanacco del giorno dopo che quindi proprio questa sera arrivava la voce che diceva Buonasera Domani il 26 ottobre la chiesa ricorda era quella famosa rubrica curata dalla redazione giornalistica del Tg1 Giorgio Ponti Diana De Feo Flora Favilla che andava in onda alle 19:45 prima delle previsioni del tempo la conduttrice Paola perissi che rimarrai storico della striscia quotidiana fino al 1987 presente il giorno seguente partendo dal Santo festeggiato Dalla Chiesa cattolica e dagli orari in cui sorge e tramonta il sole si leva e callma di cui si passa al cuore del programma con la sezione domani avvenne noi no Però spostato in avanti che passa in rassegna i fatti storici del giorno seguente attraverso filmati a chiudere a turno piccoli spazi di esperti dedicati all’arte culinaria fai da te al giardinaggio gli animali pensate come in poco più di 3 minuti 4 minuti si potevano non raccontare delle cose Prima delle previsioni del tempo Io non voglio fare paragoni e io sono sicuro che Antonello e Andrea e di non sono d’accordo è che insomma non ci mancherebbe Loro sono giovanissime che ci mancherebbe Sono qui ci tagliamo i viveri ma soprattutto perché è veramente era un modo diverso modo di vivere anche la televisione in questo momento c’è tutto era finalizzato anche a far rimanere qualcosa abbiamo Stiamo andando troppo avanti e già c’è il venerdì nero vero non peggioriamo la situazione il proverbio con cui ci andiamo a salutare amici belli il gatto inqualcosa ha combinato Ecco ci mancava anche il gatto questa mattina vi auguro una meravigliosa giornata Un abbraccio forte gli amici di Roma perché so che oggi avranno da penare tanto tanto Un saluto al mio autista di autobus preferito che è sulla Salerno Reggio Calabria sta portando i suoi passeggeri a destinazione Insomma mi raccomando prudenza anche alla guida una buona giornata ovviamente a tutti voi noi ci ritroviamo domani forza per salutare il sabato come diceva l’almanacco del giorno dopo ci dovremmo provare anche noi a farlo per il giorno dopo basta mi fermo qui Buon proseguimento discorso a rimanere in nostra compagnia almanacco del giornoIn collaborazione con Agenzia Italia Stampa