Almanacco del 25-11-2019 ore 07:30

almanacco del giorno Iniziamo una nuova settimana e lunedì 25 novembre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Caterina di Alessandria martire è San Mosè Martire parliamo proprio di Mosè l’ebraico gelatinizzato poi il Moses Moses è un personale attestato sin da epoche remote derivanti Che probabilità da un termine giziano significante partorire o anche figlio Grazie al culto per il Liberatore del Popolo israelita il nome ebbe larga diffusione anche per i cristiani in cui vi è un forte desiderio di primeggiare sul prossimo specie nell’ambito familiare ottima Anfitrione è sempre estremamente attento a cercare di capire cosa gli altri pensino di lui il suo primo desiderio Difatti quello di essere unicamente considerato una personaeccellente anche se per ottenere questo a volte può passare sopra ai bisogni di chi lo circonda facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi in particolare oggi lavori di vogliamo Stefania a Fabrizio e ad Antonella a tutti voi che compie oggi gli anni non vi diciamo che la vostra sensibilità e così acuta da diventare esasperata forse una delusione via segnato profondamente indotto ad assumere atteggiamenti rinunciatari cercate Allora di reagire lasciate il passata per farle con un po’ più di ottimismo intraprendenza Apertura verso gli altri così da raggiungere buoni risultati nel lavoro e molta serenità innamora qualcuno veramente Vabbè glielo dovremmo augurare Come si dice no dal momento che vabbè non entriamo in argomento Ma parliamo del nostro viaggio nel tempo che ci porta in quel 25 novembre 1916 quando viene brevettato il trapano elettrico moderno prima di questa data a fare lavori di falegnameria ediliziabel problema vista la scarsa maneggevolezza degli strumenti a disposizione le cose cambiarono con il brevetto rilasciato adanca Black e Alonso Decker 2 invenzioni americane che il trapano elettrico moderno vv c’è qualcosa Black & Decker molto bene il proverbio con cui ci andiamo a salutare questa mattinata è molto semplice l’amore e la Fede dall’opera si vede vero Vi auguro una meravigliosa giornata un buon proseguimento di ascolto Noi torniamo puntuali domani alla stessa ora sempre qui su queste frequenze e non solo risate in compagnia almanacco del giorno

