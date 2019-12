Almanacco del 25-12-2019 ore 07:30

almanacco del giorno che siamo a sabato 21 dicembre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Pietro canisio sacerdote dottori anche il San Temistocle Martire prova di Temistocle andiamo a parlare derivante dal greco themistocles latinizzato in themistocles significa che ha Gloria per la giustizia di nome del Generale ateniese del quinto secolo avanti Cristo attualmente è poco diffuso in tutta Italia è un tipo emotivo ma cerca di tenere a bada a questo stato d’animo sforzandosi di essere riflessivo e pagato Sa ascoltare gli altri infondere fiducia essendo convinto che anche i giorni più neri siano utili per apprezzare le gioie di ogni giorno In campo sentimentale Cerca la complicità e fa di tutto per eliminare i contrasti pur mantenendoil proprio carattere sa Infatti che l’amore è l’incontro di due diverse personalità e che in questo cammino due è importante che ognuno resti se stesso facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati questo oggi gli auguri li vogliamo fare ad Amedeo a Lorenzo e a Maria Tantissimi auguri a voi tutti coloro che oggi sono nati Sappiate il vostro scopo nella vita è chiaro volete murderer una posizione importante per riuscirvi dovete però superare l’indecisione i tentennamenti che spesso vi sono di ostacolo arte Commercio vi sono particolarmente congeniali un socio più mature Rifle vi sarà d’aiuto in amore avrete due rapporti importanti il vostro matrimonio vi favorirà nella carriera Vi chiedo scusa molto interessante questa cosa eh vabbè andiamo nel nostro viaggio nel tempo vi porto in quel 21 dicembre 1913 quando abbiamo il primo esempio di parole crociate nel supplemento domenicale del quotidiano New York World31 dicembre il giornalista britannico Arthur wynne pubblico nuovo gioco enigmatico denominato Wars puzzle a distanza di tempo viene considerato il primo esempio delle cosiddette parole crociate così come le conosciamo il proverbio quello con cui ci andiamo a salutare dolci invernata poco ferrata Buon sabato a tutti voi Noi torniamo puntuali lunedì sempre alla stessa ora Sempre su queste frequenze restate con noi e buon proseguimento di ascolto almanacco del giorno

