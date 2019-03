Almanacco del 26-03-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno e siamo a martedì martedì 26 marzo Buongiorno da Francesco Vitale da tutta tutta tutta la rotazione Oggi la chiesa Ricorda i santi Emanuele e compagni Martiri Manuele un nome biblico deriva dal invocazione con la quale il profeta €6 con il Messia atteso dal popolo eletto in Dio è con noi del Vangelo secondo Matteo anche Gesù era indicato con l’epiteto di Immanuel da qui la pronta diffusione del nome già nelle prime comunità cristiane destinato come una vita di continui spostamenti e cambiamenti Emanuele è nato il senso dell’orientamento e del controllo emotivo lasciano le sue tante ex amanti ricordo di enorme dolcezza affettuosità eperché desidera un rapporto di coppia chiuso strettissimo però a bellissimi rapporto di amicizia e di scambio intellettuale con gli uomini delle donne invece non si fida molto Attenzione e facciamo tantissimi auguri oggi a Emiliano e a D’Anna Chiara Tantissimi auguri per il vostro compleanno voi tutti Oggi amici che siete nati questo oggi Sappiate voi tutti Oggi che anche se non vi mancano l’ardore l’entusiasmo tipici del vostro segno riuscite comunque ad agire in modo prudente ponderata questa particolare combinazione mi permette di ottenere nel lavoro buoni risultati o addirittura un gran successo in amore prediligete le situazioni stabili detestate le tensioni riuscita a creare intorno a voi un clima sereno E rassicurante il nostro viaggio nel tempo ci porta nel 26 marzo 2001 nasce la prima band virtuale due di un ragazzino stupido abile tastierista che entra in coma perché una folle sfonda con l’auto al negozio di strumenti musicali Dove lavoraIl Folle si chiama murdock sono il basso ti propone di mettere su una band il progetto si completa con il batterista Russell cacciato da una scuola per chi è impegnato e la piccola giapponesina nudi bucata da un pacco insieme alla sua chitarra elettrica Eccola qua la prima improvvisa folgorazione della cartoon band 1998 guardando una sera il canale televisivo MTV proposta ed suo convivente è questa è il gorilla avete capito di che cosa stavamo parlando Il gorilla Questa era per diciamo di chi stiamo parlando Eh vai lasciamoli stare già Andiamoci a salutare con il proverbio un collo luna marzolina fa crescere l’insalatina Oggi Andrea insalatina per tutti Un saluto e un abbraccio a nostro Bruno salutiamo anche Bruno che dal litorale sta sta navigando bene Sappiamo anche veramente si naviga il nostro pusher musicale Livio che so che verràsera da Roma è il rivediamo tutti come dire tutti gli spoiler chiamo si può dire Antonello come sempre con noi in redazione buona giornata Noi ci risentiamo domani forse non lo so sempre qui restate con noi l’almanacco del giorno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa