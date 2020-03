Almanacco del 26-03-2020 ore 07:30

almanacco del giorno e siamo a giovedì 26 marzo Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa Ricorda i santi e compagni Martiri Manuele un nome biblico deriva dal invocazione con la quale il profeta Isaia invoca il Messia atteso dal popolo eletto Immanuel Dio è con noi nel Vangelo secondo Matteo anche Gesù era indicato con l’epiteto di Emanuela da qui la pronta diffusione del nome già nelle prime comunità cristiane destinato come pochi una vita di continui spostamenti ai cambiamenti e innato il senso dell’orientamento controllo emotivo lascia nelle sue tante xmen Ti ricordo di enorme dolcezza affettuosità e soffocamento perché desidera un rapporto di coppia chiuso strettissimo a bellissimi rapporti d’amicizia di scambioattuale con gli uomini delle donne invece non si fida molto il nostro viaggio nel tempo lo facciamo non prima di aver fatto gli auguri a tutti i nati di oggi nei particolari che vogliamo fare ad Annachiara Emiliano e a Fabio a voi tutti coloro che sono nati quest’oggi Sappiate amici belli e amiche care che anche se non vi mancano l’ardore studiamo tipici del vostro segno riuscite comunque ad agire in modo prudente ponderato questa particolare combinazione vi permette di ottenere nel lavoro buoni risultati o addirittura grandi successi in amore prediligete le situazioni stabili detestate le tensioni riuscite a creare intorno a voi un clima sereno E rassicurante in viaggio Si porta a conoscere in quel 26 marzo 2001 la prima band virtuale ve li ricordate I gorilla è 2D e un’ex ragazzino stupido abile tastierista che entra in coma perché un folle sfonda con l’auto in negozio di strumenti musicali Dove lavora poi folle si chiama mor Dogil basso e gli propone di mettere su una band il progetto si completa con il batterista Russell cacciato da una scuola perché indemoniato e la piccola giapponesina noodle bucata da un pacco insieme alla sua chitarra elettrica eko i Gorillaz che pubblicano un singolo nel 2000 tomorrow Comes Today che incontra ampio consenso tra il pubblico Britney lo ricorderete No il simbolo Vabbè il proverbio oncologica noi gorilla è Roger dobbiamo proprio dire così il proverbio di oggi luna marzolina fa crescere l’insalatina anche in questo caso tanta pazienza Vi auguro una buona giornata Un buon proseguimento di ascolto Noi torniamo domani sempre qui alla stessa ora restate con noi almanacco del giorno

