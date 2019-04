Almanacco del 26-04-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno è venerdì 26 aprile Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa di San Marcellino papà è la beata bianca di Long Champ noi proprio di Bianca andiamo a parlare un nome diffuso in epoca medievale tra la sua origine dal tedesco Blanc bianco non chiede il personaggio longobardo blancio dato dato per consuetudine i bimbi Nati con la pelle diafana è proprio forte impulsiva seriamente coinvolta dalla società in cui vuole tenere un posto di prestigio a sprazzi di gelosia gestire prolungando il momento dell’innamoramento accetta tranquillamente i periodi in cui la fortuna che gira le spalle a volte non sa proprio scherzare si sente solo le minoranze altre volte energie nel gruppo perché dotata di grandefacciamo tantissimi auguri ai nati di oggi non in particolare oggi gli auguri li facciamo a Deborah amici cari il vostro senso pratico non sempre si dimostra all’altezza delle circostanze che fortuna avete sempre vicino qualcuno che saprebbe consigliarmi a intervenire al momento opportuno la professione che più vi si addice legata al cinema alla fotografia o alla televisione in Amore siete molto fortunati potrete contare sia sulla degli amici che sulla fedeltà di un partner devotissimo Complimenti Complimenti nostro viaggio nel tempo è sempre nella storia 26 aprile 1986 ricordiamo il disastro la centrale nucleare di Chernobyl un test di sicurezza compromesso dalla cieca ambizione dalla sciatteria umana scatena l’inferno nel cuore dell’ex Unione Sovietica alle vite cancellate in un istante dalla tremenda esplosione si aggiungono altre innumerevoli avvelenate lentamente dalle radiazioni anche oggi nessuno in grado di dire con certezza Quante perdite umane sono legate quella Sciagurata notte il proverbio quello con cui ci andiamo a salutare la necessitàtorna in volontà Buona giornata a tutti voi Noi anche domani Eh sì Alla stessa ora ci troviamo qui buon proseguimento di ascolto e restate con noi l’almanacco del giorno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa