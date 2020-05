Almanacco del 26-05-2020 ore 07:30

almanacco del giorno ed è martedì 26 maggio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Filippo Neri il nome Filippo deriva dal greco Philippines composto dalla verbo file in amare e il cavallo che può essere tradotto come amante del cavallo per estensione probabile con i cavalli sono nati oggi Mike Bongiorno Nicola Piovani Luca Toni e facciamo gli auguri a tutti coloro che in realtà sono nati proprio quest’oggi me sempre una Una vera caterva si può dire così È vero siete sempre tantissimi o li vogliamo fare gli auguri oggi lallero Come diceva la nostra amica di facciamo adcon l’acca a Francesco e a Francesca Oggi c’è proprio uno originalità vero gli auguri facciamo il nostro viaggio nel tempo vai 26 maggio del 1805 Napoleone viene Incoronato re d’Italia nel Duomo di Milano sarà l’ultimo dei sovrani italiani Cinto con la corona una tradizione che durava fine del regno longobardo al corona di ferro questo senso nel 1897 esce Londra Dracula il romanzo di Bram Stoker con protagonista il celebre vampiro figura ripresa poi do il numero pressoché incalcolabile di opere di fantasia letterarie e cinematografiche 26 maggio del 1994 il telescopio spaziale Hubble Fornisce la prova dell’esistenza di buchi neri che fino ad allora erano stati solo teorizzati ma ma veramente osservati Alessandro Magno ha detto nulla è impossibile per colui che osa e noi ci andiamo a salutare con il proverbio un coro adatta ai complimenti ai luoghi ai momentiTi auguro una meravigliosa giornata un buon proseguimento di ascolto e noi siamo qui domani sempre alla stessa ora sempre qui su queste frequenze l’augurio di un buon proseguimento di ascolto in compagnia dei nostri programmi restate in nostra compagnia almanacco del giorno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa