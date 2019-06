Almanacco del 26-06-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno è mercoledì 26 giugno Buongiorno da Francesco Vitale oggi il chiesa ricorda San Vigilio patrono di Trento e San Rodolfo vescovo di Gubbio dobbiamo parlare di Don Rodolfo di origine germanica significa lupo della gloria riferimento alle meteologia sacra degli antichi germanici dove gruppo era simbolo di forza commentato fin dal quinto secolo entro in Italia con invasione dei Longobardi nella forma latinizzato numerosi sovrani che portarono tale norma è talmente diffuso soprattutto nell’Italia centro-meridionale diplomatico intuitivo ha un’innata gentilezza e attenzione verso il prossimo individualista e non ama la competizionealla carriera preferisci un lavoro tranquillo che gli garantisca stabilità economica attratto dalla paranormale e spesso anche superstizioso nella vita sentimentale tende essere pigro e ad adagiarsi sugli Allori si adagia l’amico Fritz facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi non gli auguri oggi nei particolari amici belli li vogliamo fare a Carolina Sara Paola e Angela Tantissimi auguri a ciascuno di voi a tutti voi che se ne mandi questo oggi e diciamo che in particolare dotati di un intelligenza eccezionale grazie alla quale riuscita incantare affascinare chiunque entri in contatto con voi cercate però di rispettare sempre le esigenze di chi vi sta vicino se lo farete avere in premio sulla felicità in amore è vero il nostro viaggio nel tempo ci porta in quel 26 giugno 1818 ricordiamo la prima antenata della biciclettavalcom Drive decise di dedicare il tempo libero lasciato dalla sua occupazione di impiegato statale alla ricerca di un mezzo di trasporto alternativo ai poveri cavalli in quel periodo morivano spesso di neve per vie di lunghi periodi di carestia e raccolti prova e Riprova disegno l’uomo mezzo che te li dà una prima volta nel 1817 per coprire una distanza di 13 km in meno di un’ora che non è una cosa poco eh Allora Insomma è cominciarono a pensare la bicicletta è il proverbio che conosciamo tutti occhio non vede cuore non duole Vi auguro una meravigliosa giornata Noi poi anche domani sempre la stessa ora Sempre su queste frequenze restate in nostra compagnia a voi tutti l’augurio di una meravigliosa giornata l’almanacco del giorno

