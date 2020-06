Almanacco del 26-06-2020 ore 07:30

almanacco del giorno che siamo a venerdì 26 giugno Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Vigilio vescovo Vigilio che può derivare Etrusco di significato Ignoto ma è tradizionalmente accostato al latino vi il vigile attento sono nati Oggi Salvatore Allende Paolo Maldini Max Biaggi e noi andiamo a fare gli auguri ai nostri nati di oggi quindi tantissimi auguri caro Roger li facciamo a D’Angela Tantissimi auguri Angela Buona giornata a Paolo a Carolina e a Sara a voi una meravigliosa giornata il nostro viaggio Ci porta in quel 26 giugno del 1819 quando viene brevettata la bicicletta il mezzo di locomozione tuttora più diffuso al mondo 26 giugno5 nasce a San Francisco l’ONU oggi è la più importante ed estesa organizzazione intergovernativa cui aderiscono 193 stati del mondo su un totale di 202 uno dei principali garanti della Pace internazionale 26 giugno del 2000 per volontà di Papa Giovanni Paolo II la Chiesa Cattolica rende pubblico il terzo segreto di Fatima ha detto Bertolt Brecht quando ci si trova davanti a un ostacolo la linea più breve tra due punti può essere una linea curva e il proverbio in quello con cui ci salutiamo e buona cura caccia la male Ventura Buona giornata Buon venerdì noi torniamo puntuali domani sempre alla stessa ora sempre qui su queste frequenze arretrate in nostra compagnia Ciao almanacco del giorno

