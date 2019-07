Almanacco del 26-07-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno e siamo a venerdì 26 luglio Buongiorno da Vitale Oggi la chiesa ricorda San Gioacchino ed Anna per chiamo Diana il nome biblico derivante dal ebraico Anna colui che ha ricevuto la grazia di Dio ai 3 più diffusi in Italia nel mondo è di particolare importanza nel onomastiche Cristiano in quanto è il nome della madre della Madonna molto affascinante e misterioso e taciturna parla sempre ragione veduta dimostrandosi sensibile e attenta e curiosa durante l’adolescenza manifesta le sue preferenze verso uomini intellettuali ed eccentrici nella maturità si concede una serena vita matrimoniale senza programmare dirigere l’altro vita fino a che non riescedurare un rapporto di profonda comprensione facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi noi oggi gli auguri in particolare Li vogliamo fare ad Angela Tantissimi auguri e li facciamo anche Antonella e Luca a tutti voi tutti coloro che sono nati quest’oggi sappiate che la vostra intelligenza acuta e sottile i riflessi sono rapidi il vostro agire È sicuro determinato Grazie queste sapete difendervi nel lavoro e nei rapporti sociali in qualsiasi circostanza siete praticamente invulnerabile bene amore dovete cercare di essere più morbidi e meno sospettosi Solo così raggiungi la felicità auguri il nostro viaggio nel tempo ci porta in quel 26 luglio 1973 Bruce Lee entra nel mito esce infatti nelle sale il film I tre dell’operazione drago della regista Robert close che fa entrare nel mito Bruce Lee morto pensate 6 giorni prima in circostanze misteriose ancora oggi a distanza di anni oggetto diil proverbio ancora con cui ci andiamo a salutare se piove per Sant’Anna l’acqua diventa mamma vi auguro una meravigliosa giornata Noi torniamo puntuali domani sempre alla stessa ora Sempre su queste restate con noi l’almanacco del giorno

