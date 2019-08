Almanacco del 26-08-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno iniziano nuova settimana è lunedì 26 agosto Buongiorno Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Sant’Alessandro patrono di Bergamo Alessandro deriva dal greco aléxandros il cui significato è che protegge gli uomini Deve la sua ad Alessandro Magno condottiero il fondatore di un vasto Impero nel IV secolo avanti Cristo ebbe una forte espansione nella comunità cristiane oggi diffuso in tutta Italia è un tipo volitivo generoso dirigente che desidera primeggiare e avere l’attenzione degli altri apparentemente sognatore mite in realtà determinato e realista nell’infanzia e spesso costretta a subire il ruolo di figlio modello assegnitogli dalla madre un peso questo che porta Fino all’età adulta ha doti diplomatiche e sul lavoro riesce quasi sempre a realizzarti in amore è molto selettivo e facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi in particolare gli auguri oggi li andiamo a fare a Lucia Enrico Rita Patrizia Luigia Carla infiamma a tutti voi tutti coloro che sono nati quest’oggi sappiate che a prima vista la calma e la ponderazione che precedono Ogni vostra azione possono far riapparire incerti e può così siete invece estremamente determinati quando ha raggiunto veduta avete preso una decisione Nulla può fermarvi e passo dopo passo o tenete ciò che desiderate sia in amore che il lavoro il nostro viaggio nel tempo ci porta in quel 26 agosto del 1789 viene emanata la dichiarazione sui diritti dell’uomo gli uomini nascono e rimangono liberi e ugualile distinzioni sociali non possono essere fondate che sull’utilità comune recita così il primo articolo della dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino emanata dall’Assemblea Costituente in risposta lista del Popolo francese esposte nelle famose carte No in favore di una società più equa ispirata ai Principi illuministi e noi ci andiamo a salutare con il proverbio inizio settimana 3 i buoni Bocconi fichi pesche e meloni Vi auguro una meravigliosa giornata Noi torniamo puntuali domani sempre alla stessa ora sempre qui buon proseguimento di ascolto l’almanacco del giorno

