Almanacco del 26-09-2019 ore 07:30

almanacco del giorno e giovedì 26 settembre Buongiorno da un raffreddato Francesco Vitale Oggi la chiesa Ricorda i Santi Cosma via Martiri Santi Cipriano e Giustina e martedì anche loro sono per questo nome capisco e anche Sant’Eusebio Papa Martin non è proprio da Eusebio partiamo e parliamo di che deriva dal latino Eusebio sottratto al suo volto del Greco eusebes Pio religioso largamente diffuso come personale presso i primi cristiani come testa di numerosi Santi omonimi oggi è rarissimo è presente in centro Italia i suoi stati d’animo sono influenzati Dalle condizioni atmosferiche per questo durante la sua vita cambia spesso città in cerca di un clima solare è stabile che lo renda meno volubile si crea un piccolo gruppo di amici in cui sisolette a mantenere i rapporti con persone che abitano in altre città e approfitta dei fine settimana per andarle a trovare Bravo facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi in particolare gli auguri li facciamo a Davide e ad Alessandra Tantissimi auguri a voi che siete dati quest’oggi sappiate che brilla te per intelligenza e coraggio anche se qualche volta mi fate trascinare un po’ troppo Dari possibilità di lavoro le vostre possibilità di riuscita Sono alte Ma badate ad aiutare la fortuna con un impegno costante in amore i successi non mancheranno Se però cercate un affetto stabile dovete imparare a contenere la mostra volumi il nostro viaggio nel tempo ci porta degli anni 80 era il 26 settembre 1982 quando debutta in TV Supercar Michael Long di polizia di Las Vegas ferito mortalmente sfigurato il volto viene salvato dalla fondazione night creata da un miliardario per combattere il crimine dopo l’operazione cambia completamente volto identità diventandoMichael Beck taxi a disposizione una macchina super veloce indistruttibile che con dentro un supercomputer di nome chi è questo l’antefatto che mi inizia il telefilm di Supercar una serie cult degli anni 80 lo stesso Larsson insieme a più Philips firma la storica sigla che rimarrà un elemento identitario del telefilm protagonista è David Hasselhoff poi che avrà un grande successo soprattutto per la famosa serie Baywatch pezzo ve lo ve lo ricorderete ma tutti l’abbiamo conosciuta Supercar il proverbio con cui ci andiamo a salutare se canta il merlo Kia padrone si attenga quello vi auguro una meravigliosa giornata Noi Salviamo domani fine settimana si avvicina Speriamo bene o l’estate in compagnia Ciao almanacco del giorno

