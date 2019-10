Almanacco del 26-10-2019 ore 07:30

Errore: L'attributo resource non è valido.

Oggi la chiesa ricorda San Pietro d'alcantara e anche Santa Laura da Cordova Martire parliamo proprio di Laura che deriva dal celtico Lauro mutuato svolta dal termine lur che nell'antica Irlanda significa significava Scusate sufficiente latinizzato in l'aureola orilla era un nome diffuso Jane epoca imperiale tutt'ora gode di grande popolarità è un entusiasta della vita lo rimane nonostante l'età e l'esperienza dolore e forza d'animo sufficiente vincere ogni contrarietà pensa al matrimonio come un gioco che nel tempo e renderò la vita molto problematica perché di solito Scegli un uomo più giovane di lei a me entrare in confidenza conintellettualmente ed eroticamente stimolanti disinibite e pronte a darle una mano in casa di bisogno facciamo allora tantissimi auguri di buon onomastico A tutti coloro che portano questo questo nome ma andiamo a fare anche gli auguri a tutti i nati Come si dice che sono nati soprattutto questo oggi quindi in particolare gli auguri di andiamo a fare Renato e ad Andrea a voi tutti coloro che sono nati quest'oggi sappiate che avete un temperamento Tranquillo è prudente le nostre scelte sono sempre ben ponderate non vi avventura te mai su strade sconosciute in questo modo di garantire la stabilità sia negli effetti che nel lavoro ma forse rinunciate anche ad alcune occasioni interessanti un poco più di odace renderebbe la vostra vita più stimolante vi porterebbe a conseguire il maggiore successo nel lavoro il nostro viaggio nel tempo ci porta in quel 19 ottobre 1973 quando viene riconosciuto L'inventore del computer elettronico una sentenza storica chesei proprio messa dalla corte Distrettuale di Minneapolis nel processo che vide contrapposti e due note società produttrici di computer