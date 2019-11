Almanacco del 26-11-2019 ore 07:30

almanacco del giorno stiamo martedì 26 novembre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Silvestro guzzolini e che derivante dal latino Sylvester Che vuol dire che vive nelle selve nei boschi è un nome attestato solo in epoca Cristiana e deve la sua fama vari Santi attualmente diffuso in tutta la penisola sa farsi valere solitamente ha successo e riconoscimenti sia sul lavoro che nella cerchia delle amicizie anche grazie alla sua capacità di adeguarsi alle situazioni è considerato un essere affidabile quando può si dedica agli altri in particolare a coloro che soffrono In campo sentimentale tende a prevaricare la parte nel finendo a volte col diventare prepotentequando si innamora perdutamente riesci ad adattarsi alle esigenze della compagna diventando irriconoscibile facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi in particolare dobbiamo fare a Debora a Nicolò e ad Andrea Tantissimi auguri a voi tutti coloro che Oggi compiono gli anni Sappiate amici belli amiche care che la Iose Onesti dotati di inventiva e creatività siete molto apprezzati da chi vi circonda a volte però il nostro ottimismo vi porta Sia nel lavoro che in amore è concedere la vostra fiducia a persone che non la meritano tempo Diventerete più cauti e serie TV e troverete sia collaboratori affidabili che partner in grado di rendervi felici me lo auguriamo è a chi ancora non l’ha trovato forza invece il viaggio nel tempo ci porta in quel 26 novembre 1922 Quando viene scoperta la tomba di Tutankhamon Finalmente fatta straordinaria scoperta nella valle stop grandiosa Tombsigilli intatti stop ricoperto tutto fino a vostra tenuta stop Congratulazioni non siamo diventati matti ma era un telegramma con cui l’archeologo Hogwarts Carter agli per comunicare amico Mecenate Lord carnarvon la più importante scoperta della storia dell’Archeologia Eccola qui la tomba del faraone Tutankhamon proverbio Dai dai dai proverbio forza l’acqua si chiede e il vino si offre Ecco quindi buon offerte tutti Vi auguro una meravigliosa giornata Noi torniamo Sempre puntuali domani qui per continuare il nostro viaggio il nostro Buongiorno e accompagnarti nel corso di tutta la mattinata e non solo Buon proseguimento di ascolto e arrestate in nostra compagnia almanacco del giorno

