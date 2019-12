Almanacco del 26-12-2019 ore 07:30

almanacco del giorno giovedì 26 dicembre Buongiorno da Francesco Vitale ancora buon natale Anzi buon Santo Stefano Oggi infatti le chiese ricorda proprio Santo Stefano patrono di Biella e prato Stefano derivanti dal greco Stefano poi latinizzato in Stefano significa corona di gloria di Vittoria e fu attestato nella romantica nella Grecia classica sia fermo subito nelle prime comunità cristiane grazie al culto del primo martire Santo Stefano giovane diacono lapidato qualche mese dopo la resurrezione di Gesù 10 sono i Pontefici che portarono questo nome attualmente diffuso in tutto Italia introverso chiuso a poche micizia ma fidati che risalgono all’infanzia adolescenza e gentile eTeso verso il prossimo anche se rischia spesso di essere sottomesso dalle persone con cui rapporto a causa del suo carattere debole in amore ha una scarsa propensione per il matrimonio facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi noi gli auguri in particolare Oggi vogliamo fare a Vanessa Marina e Viviana a voi e tutti coloro che sono nati quest’oggi Sappiate amici amiche per voi più conta nella vita l’amore e ben Presto troverete chi saprà ricambiare la dedizione assoluta fedeltà granitica che vi contraddistingue molta importanza hanno anche i vostri ideali umanitari e sarete molto apprezzato per la vostra opera al servizio degli altri del Lavoro e della carriera non mi importa granché farete quello che occorre per campare ma senza dedicarvi però particolari energie oggi dicevamo Santo Stefano giorno successivo al Natale una festa istituita nel 1947 un po’ come la Pasquetta per allungare le feste natalizie agevolare il rientro dopo le feste via parte noi insomma non tornavate a lavorare proprio oggi il giorno dopo l’abbuffata no del Natale oggi Quest’anno mi sembra dice anche bene domani anche venerdì quindi quasi individuare un ponte è che ne dite Ne parleremo nel corso della giornata il proverbio ancora con cui ci andiamo a salutare da il Natale in là il freddo se ne va in verità ieri mi sentivo in un certo calo di temperature Ma davvero eh Non so voi Comunque avremo modo di parlarne restate con noi ancora tantissimi auguri e buon natale almanacco del giorno

