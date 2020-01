Almanacco del 27-01-2020 ore 07:30

almanacco del giorno ed è lunedì 27 gennaio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Sant’Angela Merici vergine e anche San Marino Abate proprio di Marino andiamo a parlare che deriva dal super noi vita repubblicana marinus Che significa riguardante il mare marino punto divenuto nome personale in epoca più tarda Comprensivo sera dotato di grande umanità viene spesso condizionato dagli altri subendo quasi senza accorgersene le loro opinioni a un intelligenza vivace non sempre compresa nell’ambiente familiare ho un’ottima memoria coltivata fin da piccolo che gli consente di attingere a dati e fatti al momento opportuno il più delle volte chi porta questo nome distinte amar benessere lo stesso tempo però un atteggiamento caritatevole verso quanti si trovano in difficoltàinteresse per il mondo del paranormale e facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi siete vivaci Allegri impulsivi qualsiasi cosa voi facciate la fate con tutto voi stessi anche costo di dedicare grande energia cose di piccolo conto nel lavoro sapeva essere travolgenti ma si riflettesse un po’ di più le vostre azioni potrebbero essere ancora più efficaci in Amore siete irresistibile avrete probabilmente diverse passioni travolgenti e oggi amici amiche 27 gennaio il giorno della memoria la Repubblica Italiana riconosce il giorno 27 gennaio data dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz giorno della memoria fine di ricordare la Shoah lo sterminio del popolo ebraico le leggi razziali La persecuzione italiana dei cittadini ebrei italiani che hanno subito la deportazione la prigionia la morte nonché coloro che anche in campi e schieramenti diversi si sono opposti al progetto di sterminio al rischio della propria vita hanno salvato altre vite è protetto i perseguitati così recita il testo dell’articolodella legge italiana che spiega cosa si ricorda nella giornata della memoria scelta del 27 gennaio si riferisce proprio il giorno in cui nel 1945 le truppe sovietiche dell’armata Rossa scoprirono il campo di concentramento di Auschwitz e liberarono i pochi sopravvissuti allo sterminio rivelando il mondo intero l’assurdità e la follia del genocidio nazista degli strumenti di tortura e di annientamento del lager giornata della memoria celebrata in molte nazioni tra cui Germania e Gran Bretagna ed è riconosciuta anche dall’onu in seguito alla risoluzione 60/7 del primo novembre 2005 e noi ci salutiamo con il proverbio di oggi una lira risparmiata due volte guadagnata tema complicato anche quello dei soldi È vero è vero noi per il momento ci fermiamo qui Vi auguro una meravigliosa giornata un buon proseguimento di ascolto torniamo domani alla stessa ora sempre qui su queste frequenze restate con noialmanacco del giorno

