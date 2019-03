Almanacco del 27-03-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno è mercoledì 27 marzo Buongiorno da Francesco Italia o la chiesa ricorda Sant’Alessandro Martire noi parliamo delle femminile Alessandra Sandra il personale Alessandro deriva dal greco alexine difendere e Andrea Uomini difensore di quale proviene il diminutivo femminile le sue origini e avviati che ama il primo significato Certo è quello dei Greci aleksej nel proteggere e andrò uomo tra l’ironico Madonna del sangue molto caldo e cerca di non prendersi troppo sul serio perché potrebbe diventare noioso e lei lo sa vive un solo amore veramente grande e gli altri sono per lei meno importanti si devono accontentare del suo affettopassione quando incontro ricevi gli altri molto felice di stare con loro e si comporta con gentilezza Ma in fondo dedica poco tempo alle relazioni Tantissimi auguri a tutti coloro che non sa di questo oggi non gli auguri oggi li facciamo a Lucia e Cristina Daniela e Roberta augurissimi a tutti voi e tutti voi che siete nati quest’oggi Sappiate amichetti e amichette care che siete Domina da un’intensa carica Vitale che non esprime è sempre riesci a trovare la strada giusta in questo caso potete diventare inutilmente aggressivi E sprecare le buone occasioni che la vita vi offre sempre dominar vi potrete avere successo in tutte le attività in cui sarà fondamentale la capacità di Persuasione la vostra vita affettiva e piuttosto turbolenta e solo con gli anni acquisire te la tolleranza necessari per portare avanti un rapporto stabile il nostro viaggio nel tempo ci porta in quel 27 marzo 1899 ricordiamo la prima comunicazione radiotelegrafiche internazionale film900/1800 ragazzi 1895 io ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le grandi distanze questa professione di fede nella scienza nelle proprie capacità intuitive espressa da Guglielmo Marconi fu ampiamente ripagata da gli straordinari risultati Che riuscì a ottenere con i suoi esperimenti energia di un lustro al mondo il più potente veloce mezzo di comunicazione di Guglielmino Bravo il proverbio La Tramontana tiene l’acqua lontana un po’ di Tramontana ieri L’abbiamo sentita Emma c’è da dire c’è da dire Vi auguro una meravigliosa giornata un buon proseguimento di ascolto Noi torniamo domani Andrea fai il bravo eh mi raccomando sempre qui sempre su queste frequenze Ciao Antonello Ciao a tutti A domanil’almanacco del giorno

