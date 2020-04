Almanacco del 27-04-2020 ore 07:30

almanacco del giorno è lunedì 27 aprile Buongiorno da Francesco Vitale Buon inizio di settimana Oggi la chiesa ricorda Santa Zita vergine inumidita deriva dal termine Toscano zitta variante di città o città Che significa bambina fanciulla Tantissimi auguri a tutti coloro che compiono gli anni questo oggi sono nati pensate Renato Rascel Lelio Luttazzi Vittorio Cecchi Gori non gli auguri vogliamo fare in particolare a tutti coloro che sono nati oggi non sono nati domani in particolare Li vogliamo fare a Gioia Ciao gioia Tantissimi auguri anche a te Cristina e Massimiliano Tantissimi auguri a ciascuno di voi il nostro viaggio nel tempo in questo7 Aprile ma del 1840 a Londra viene posata la prima pietra del palazzo di Westminster edificio in cui hanno sede la Camera del Parlamento è famoso in tutto il mondo per la torre dell’orologio il celebre di bene simbolo della città nel 1965 Sword in edicola degli oscar Mondadori la prima collana tascabile italiana il primo romanzo Addio alle armi di Ernest Hemingway stampa in pensate 60mila copie che andarono tutte fiorite nel primo giorno di uscita sempre il 27 aprile va nel 2006 inizia a New York la costruzione del World Trade Center meglio conosciuto come Freedom Tower Torre della Libertà che sorgerà sul sito delle precedenti Torri Gemelle distrutte negli attentati dell’11 settembre il è quello con cui ci andiamo a salutare coscienza tranquilla sopporta chi strilla e come anche per esempio il detto diSandro ha detto Preferisco i mascalzoni agli imbecilli perché a volte si concedono una pausa e quest’anno è piaciuta ai ragazzi è vero è vero Noi ci fermiamo qui Vi auguro una meravigliosa giornata speriamo bene È una buona settimana noi torniamo puntuali domani sempre la stessa ora sempre qui su queste frequenze restate in nostra compagnia Buona giornata almanacco del giorno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa