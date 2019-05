Almanacco del 27-05-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno è lunedì 27 Maggio tempo di stipendi per chi ce l’ha ma anche tempo di santi del giorno sì Oggi la chiesa ricorda Sant’Agostino arcivescovo di Canterbury e San Giulio Martire potevamo andare a Canterbury no parliamo di piergiulio dell’Antico gentilizio Romano Julius che presumibilmente significa dedicato a Giove Beh il nome dell’agenzia di Arisa lenta Julio Scanio figlio di Enea fondatore della stirpe da cui discendono Giulio Cesare Augusto divenne nome personale intemperia li ha visto una larga diffusione Tra i cristiani per il culto di moltisanti instancabile diplomatico curioso e generalmente un uomo di successo perché portaconclusione ciò che intraprende capace di aprirsi Molte strade dotato di determinazione intelligenza una forte inclinazione ad aiutare concretamente chi ha bisogno è fortemente emotivo e orientato verso la religiosità in genere facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi noi oggi gli auguri li andiamo a fare la nostra Manuela Martina Gaetano Filippo a voi e a tutti coloro che Oggi compiono gli anni sapevatelo siete pervasi da una grande energia che spesso mettete del tutto disinteressatamente al servizio degli altri per difendere i vostri ideali sia per affrontare quasiasi battaglie spesso Scegliete una professione che mi permette di impegnarvi socialmente in amore vivete molte esperienze solo con la maturità Speriamo che la raggiungiate non vi deciderete per legame stabile nostro viaggio nel tempo ci porta in quel 27 maggio del 1939 abbiamo la prima apparizione di Batman del sole cocente delle missioni spagnole della Californiaalle notti te tra i grattacieli di Gotham City vent’anni dopo il volto del giustiziere solitario torno a celarsi Dietro la maschera scura e per Popolare di incubi sono dei suoi avversari Alla fine degli anni la galassia dei fumetti made in US viene proiettato uno strano inquietante simbolo un pipistrello è l’inizio di una lotta senza tempo il proverbio con cui ci andiamo a votare dai per l’ascensione una spiga per Cantone Vi auguro una meravigliosa giornata Noi si torna puntuali se tutto va bene domani alla stessa ora Sempre su queste Vi auguro una meravigliosa giornata un buon proseguimento di ascolto Andrea fai il bravo restate con noi l’almanacco del giorno

