Almanacco del 27-06-2020 ore 07:30

almanacco del giorno ed è sabato 27 giugno Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Cirillo il nome deriva dal greco chirillo’s derivato dalla parola kyros kyrios in realtà signore significa giovane re sono nate oggi Giorgio Almirante Alberto Bevilacqua Isabella adjani e noi andiamo a fare tantissimi auguri ai nostri nati di oggi augurando loro una meravigliosa giornata un buon sabato Ovviamente tutti voi e gli auguri li facciamo arrivare immediatamente a Enrica ad Alessandro a Sofia e a Roberta a voi da Curio veramente di una meravigliosa e fantasticafacciamo il nostro viaggio nel tempo 27 giugno 1894 Karl Benz riceve il suo brevetto per il motore combustione interna 27 giugno 1898 per la prima volta un uomo compie La circumnavigazione del globo terrestre In solitario è Joshua slocum che ha impiegato 3 anni 2 mesi e 2 giorni 27 giugno del 2007 Tony Blair se le sue dimissioni da primo ministro del Regno Unito e lascia la sua abitazione al 10 downing Street mi succede Gordon Brown e nella storia ci porta invece quel 27 giugno 1980 quando ricordiamo la strage di Ustica uno dei grandi misteri risolti dell’Italia repubblicana dopo decenni di indagini perizie e processi non sono state ancora accertate le cause che hanno portato al di là del 19 diretto a Palermo in cui persero la vita 81 persone di cui 13 bambini partito intorno alle 20 da Bologna un’ora dopoLim prossimità dell’isola di Ustica se ne persero le tracce e noi ci fermiamo qui non prima di avervi lasciato con il proverbio di oggi che dice la briglia regge il cavallo la prudenza l’uomo Buona giornata a tutti voi buon fine settimana noi torniamo lunedì sempre alla stessa ora sempre qui su queste frequenze restate in nostra compagnia almanacco del giorno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa