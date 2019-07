Almanacco del 27-07-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno sabato 27 luglio ben ritrovate l’ascolto da Francesco Vitale Buongiorno Oggi la chiesa ricorda San Valeriano vescovo e i Santi Giorgio Aurelio felice Natalia heliosa tutti i martiri noi parliamo di Natalia che deriva dal latino Natali Natali senatus il participio passato di nascita significa giorno della nascita il numero di larga diffusione Tra i cristiani Come mangia il giorno della nascita di Cristo Natalia ho portato Era Natalia viene il dubbio qua e fannodisegni dall’altra parte del vetro Natalia e misteriosa portata ad analizzare autogiudicarsi può pazienza Che dobbiamo fare Talvolta è molto severa con se stessa e si rimprovera piccoli errori di comportamento che pochino terrebbero l’amore il suo barlume di speranza in un esistenza fatta di grandi contrasti a fatica accetta le momentanee separazione dal partner perché possessive un po’ insicura per scherzare e divertirsi ma anche delegare ciò che le risulta gravoso è difficile conoscerla veramente ha sempre qualcosa che sfugge e perciò attrae E non è cosa da poco è questo di non essere Come si dice non attraente in questo senso E vabbè Ci vuole tanta pazienza Ci vuole tanta pazienza gli auguri li facciamo tutti coloro che sono nati quest’oggi in particolare auguri arrivano per Jessica Corrado Vittoria Corrado 2 la vendetta è Marco a voi A tutti coloro anche a Maria MariaSiete tantissimi a fare gli anni è in questa in questo sabato 27 luglio abbiamo fatto confusione Jessica Corrado Vittoria Marco Maria e Maria Luisa Tantissimi auguri a ciascuno di voi tutti che siete nati quest’oggi sappiate che siete coraggiosi intraprendenti portati alla lotta e nel lavoro tesi verso una posizione dominante potevi raggiungere tutti gli obiettivi che vi prefiggete Ma badate a tenere sotto controllo l’aggressività e il gusto di comandare anche quando non occorre se non ci riuscirete ne pagherai le conseguenze soprattutto in amore il nostro viaggio nel tempo ci porta in quel 27 luglio del 1929 Moravia pubblica Gli indifferenti Alberto Pincherle in arte Alberto Moravia in rompe sulla scena letteraria con Gli indifferenti e dalla Milanese Alpes si tratta di un romanzo psicologico che denuncia con impeccabile realismo Resistenza passiva e priva di qualsiasi emozione di due giovani fratelli Michele e Carla indifferenti alle mietradimenti che serpeggiano nella propria famiglia e cerchi di amici simboli della borghesia dell’epoca il proverbio con cui oggi ci andiamo a salutare È rabbia smisurata si spegnerà in giornata Vi auguro una meravigliosa giornata un buon fine settimana noi torniamo puntuali lunedì sempre alla stessa ora sempre su questo che pensi restate in nostra compagnia Ciao l’almanacco del giorno

