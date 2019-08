Almanacco del 27-08-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno è martedì 27 agosto Buongiorno Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Santa Monica il personale Monica attestato sin dall’antica Grecia può considerarsi una variante del termine Greco Monaco eremita persona solitaria secondo altri invece il nome ha origine Punica del termine Mon spose dinamiche centrica viaggiatrice ha uno spiccato senso del grottesco dell’ironia e un’eccezionale intuito per gli affari dalla passione all’indifferenza però i passo è breve A meno che non incontri nuovo Super Fedele che via valore all’amicizia E sappia condividere o lei onori e oneri tiene banco ma sempre qualche strana esperienza da raccontareun’abilità le parole facendo apparire gli altri sprovveduti e inesperti facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’anno di noi oggi gli auguri di facciamo a Caterina Caterina tutti coloro che sono nati quest’oggi sappiate che l’amore è sempre della vostra vita e alle gioie del cuore siete pronti a sacrificare moltissimo quando siete innamorati cosa che accade spesso dimenticato il lavoro impegni e amicizie i successi e le gratificazioni non vi mancano ma dovreste cercare Maggiore stabilità negli affetti e più confidenza nel lavoro il nostro viaggio nel tempo ci porta Il cinema era il 27 agosto del 1953 Quando esce Vacanze romane il 4 volte premio Oscar William wyler firma la regia di una pellicola che farà la storia del genere della commedia esce sul grande schermo va domani che campeggia famoso Gregory Peck debuttare per la prima volta da protagonista Audrey Hepburn e noi ci andiamo a salutare con il nostro proverbio un quello di inizio giornata Eccolostelle fitte piove vicino delle rane piove lontana traducete riflettete salutiamo Emanuele il nostro di no il nostro Livio e salutiamo anche Andrea è che penso sia quasi ritornato nella plancia di comando Antonello Buona giornata anche a te a tutti voi l’augurio di una meravigliosa mattinata noi ci ritroviamo domani sempre alla stessa ora Sempre restate con noi l’almanacco del giorno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa