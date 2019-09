Almanacco del 27-09-2019 ore 07:30

almanacco del giorno 6 venerdì 27 settembre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Vincenzo de’ Paoli sacerdote tanti Adolfo e Giovanni Martiri Adolfo è un forte altitonante nome gotico derivante dal tedesco a double scomposto data Nobile unito a Wolff al lupo personale estremamente diffuso tra le popolazioni germaniche che ritenevano il lupo animale sacro per eccellenza in Trenitalia attorno al sesto secolo dopo Cristo Latin izzando Sì in autobus prima e poi introverso solitario desidera dimostrare le capacità Creative e molte volte è distratto da un’eccessiva attivismo non sviluppa le sue doti contemplative artistiche in amore è un passionale capace di gesti Affettuosi e carichi di sensualità si interessa di suoi familiarianche se molto rispetto della libertà dei suoi vicini li vorrebbe avere sempre vicini facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi e noi oggi gli auguri li andiamo a fare in particolare a Monica Tantissimi auguri Monica a Simona a Sabrina e a Domenico e Sabrina brava lei con l’olio È brava è questo l’amore il centro della vostra vita siete pazienti metodici organizzativi distingue per un impegno una capacità di resistenza davvero eccezionali le vostre note vi porteranno a conquistare anche se qualche fatica una posizione di tutto rispetto e vi garantiranno in amore un matrimonio solido e gratificante è vero auguriamo Speriamo Insomma non è che sempre vero ci ci prende in giro Come fai a farlo di alcuni messaggi che sono arrivati in redazione oggi e ma solo per quello il nostro viaggio nel tempo per i nati di oggi è dicevamo il nostro viaggio nel tempo invece ci puòil 27 settembre 1822 vengono decifrati i geroglifici per duemila anni la lingua dell’Antico Egitto era rimasta uno dei più grandi misteri non svelati in quella rimasta nascosta la storia di una civiltà mille Un archeologo francese Jean Francois champollion bene e Andrea a scoprire la chiave esatta per decodificare i geroglifici che gli antichi storici Greci Ehilà inutilmente avevano cercato di interpretare il proverbio di oggi autunno chiaro e Giocondo hanno secondo e ce lo auguriamo tutti Oggi voglio abbracciare in particolare come posso sempre Oggi sono più bisogno Andrea risolveremo il nostro problema è insomma Andrea Un caro saluto ad Andrea ad Antonello che come sempre pronto anche lui a livello locale a comunicare con noi anche Dino oggi è oggi mettiamo anche lui è anche l’IVA è nostro pusher musicale che di solito ci sentiamo tra una cosa e l’altra si può dire pusher musicale Vi auguroBuona giornata ci vediamo domani sempre alla stessa ora restate con noi almanacco del giorno

