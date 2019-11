Almanacco del 27-11-2019 ore 07:30

almanacco del giorno e non ci crederete Non ci crederete ma siamo già a mercoledì e mercoledì 27 novembre Buongiorno a Francesco Vitale Buongiorno ben alzati Bentrovati Oggi la chiesa ricorda San Valeriano vescovo la variante di Valerio deriva dal latino Valerio su un cognome diffuso nell’antica Roma indica originariamente la gens Valeria originato da Valeria essere forte e sano il duplicato senso di giustizia il bisogno di essere amato lo portano a cercare un equilibrio interiore nella vita pratica a periodi di visione incertezze rapporti sentimentali molto brevi Anche se vorrebbe vincere questa sua volubilità la sua donna ideale e psichicamente molto stabile anche corta con gli estranei alla tendenza a sentirsi giudicato eper cui sta Spesso sul chi va là e poche volte si rilassa con i suoi amici invece è affabile e generoso facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi e oggi gli auguri di vogliamo fare in particolare a Giancarlo Carolina e serena Tantissimi auguri Serena giornata e soprattutto è Tantissimi auguri a ciascuno di voi e tutti voi che siete nati quest’oggi Sappiate gli effetti per voi sono il centro della vita saprete ben presto costruire quella famiglia Gioiosa circondata da amici parenti affettuosi che desiderate Siete persone fortunate al lavoro forse non raggiungerete risultati clamorosi ma potete contare su una professione soddisfacente che vi verrà stabilita e tranquillità economica il nostro viaggio nel tempo ci porto in quel 27 novembre 1895 ricordiamo l’istituzione del premio Nobel fu proprio la volontà del chimico svedese Alfred Nobel già famoso per dimensione della dinamica cheil suo testamento proprio in quel 27 novembre 1895 in questa data segna la nascita ufficiale del premio destinato a diventare il massimo riconoscimento per coloro che con la loro opera hanno aperto nuove frontiere all’umanità nel campo della Ricerca Scientifica degli studi umanistici e della convivenza tra i popoli il nostro proverbio con cui ci andiamo a salutare di fortuna ho molte ho nessuna siamo sempre molto profondi e quest’ora del mattino e vedo proprio che ci diamo Eh ci stiamo dando da fare Vi auguro una meravigliosa giornata l’appuntamento come sempre per domani alla stessa ora sempre qui buon proseguimento di ascolto ai arrestate in nostra compagnia almanacco del giorno

