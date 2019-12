Almanacco del 27-12-2019 ore 07:30

almanacco del giorno è venerdì 27 dicembre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Giovanni Apostolo Evangelion facciamo anche gli auguri a tutti coloro che portano il nome di Fabiola il proprio di Fabiola andiamo a parlare riprende un antico gentilizio Romano fabiuz proprio della gens Fabia derivante dalla pianta della Fava Faba in latino come personale venne nobilitato da personaggi illustri della Roma classica che ne decretarono la salda diffusione in tutta Italia il diminutivo femminile risulta discretamente attestato rivolge spesso la mente gli avvenimenti passati le rimangono impresse le sue prime esperienze di vita quando giocava felice con altri bambini quando è innamorata si sentee alle volte anche incerta sarà o non sarà innamorato di me la domanda che fa prima se stessa e poi alle amiche la risposta è sempre vedremo ti affezioni a poche persone le sue amici devono l’approvazione della sua famiglia facciamo allora poi tanti auguri anche a tutti coloro che sono nati quest’oggi e noi oggi in particolare gli auguri Ti vogliamo fare a Fabio a Marta ad Annalisa e a Domenico voi tutti coloro che sono nati quest’oggi sappiate che siete nati per dominare e non accettate vi essere secondi a nessuno né amore né sul lavoro il vostro fascino magnetico Vi aspetto di grande aiuto per raggiungere i vostri obiettivi ma qualche volta un po’ di dolcezza e comprensione per le esigenze degli altri non guasterebbe facendo così nel lavoro incontreresti in meno da evitare di farvi dei nemici in amore invece vi assicurerà la devozione della persona a cui tenete è il nostro viaggio nel tempo ci porta in quel 27 dicembre del mille e8 nasce il fumetto italiano nell’Italia di re Vittorio Emanuele III del terzo governo Giolitti apparve in edicola il Corriere dei Piccoli il supplemento settimanale illustrato del Corriere della Sera questa data viene considerata in seguito Come l’inizio del fumetto italiano e noi ci andiamo a salutare con il proverbio ancora di questo inizio fine settimana presto si pente Chi giudica rapidamente Ancora auguri di una meravigliosa giornata ancora tantissimi auguri a tutti voi no troppo vediamo puntuali domani è sempre la stessa ora Sempre questo queste frequenze Tanti auguri

