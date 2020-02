Almanacco del 28-02-2020 ore 07:30

almanacco del giorno che siamo a venerdì 28 febbraio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Gualtiero Abate e anche la beata Antonia da Firenze Allora noi ci piace Antonio ma anche Antonietta il suffisso Anto di derivazione sconosciuta probabilmente etrusche alla base del nome maschile Antonio Dico Antonietta è il diminutivo di Rinascimento a nome venne attribuito il significato di ignorante sempliciotto dal greco Anthos fiore unito House asino la vita Le presenta delle prove che affronta con Stoica rassegnazione notevole pazienza ama combattere perché sicura di vincere senza amore sta male ma essendo in competizione con gli uomini può avere difficoltà sentimentali che sono negli anni si smorzano è un po’ misteriosa ambigua suscettibileMiceli rimprovera sera trascurano ma sei in buona organizza volentieri per loro grandi feste facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi gli auguri oggi voglio fare in particolare ad Angelica e ad Alessio a voi tutti coloro che sono nati quest’oggi sappiate che la vostra passione che spesso determina tutta la vostra vita e l’avventura la scoperta di nuove realtà Scegliete dunque un lavoro che vi consente libertà di movimento che mi porti a viaggiare e conoscere paesi e genti diverse la vostra disponibilità nuovo renderà molto instabile la vostra vita affettiva avete mille amori uno più coinvolgente dell’altro ma difficilmente troverete chi riuscirà a trattenervi il nostro viaggio nel tempo ci porta in quel 28 febbraio ma del 1953 Quando viene scoperta la struttura del DNA Il segreto della vita così Era l’annuncio Trionfale del biologo Francis Crick che sorprende i clienti del Lidl pub di Cambridge che quella scoperta avrebbe dato un nuovo corso la ricerca scientifica e maggiorimilioni di pazienti affetti da malattie genetiche bravi i nostri scienziati il proverbio di oggi parere e non essere e come ordini e non per essere quando il venerdì arrivano questi proverbi piuttosto studiati e ci ci aiutano in qualche modo a riflettere vero Noi ci fermiamo qui torniamo domani sempre lo stesso ora sempre qui su queste frequenze restate in nostra compagnia a domani almanacco del giorno

