Almanacco del 28-03-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno giovedì 28 marzo Buongiorno da Francesco Vitale la chiesa ricorda San Sisto III papà e la variante di Sesto nome numerale mutuato dall’aggettivo latino sextus Sesto è dato al sesto nato questo è un po’ L’origine è la diffusione Tra le prime comunità cristiane. da nominare ben 30 kg nei primi secoli della nostra era in Davide risoluto sveglio solerte volenteroso Cerca di prendere la vita così come viene difende strenuamente i suoi di ama la donna psicologa più matura di lui è un po’ mascolina apparentemente Accetta gli altri così come sono in realtà Nella sua mente vorrebbe che fossero immagini o che fossero conformi alle sueTantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi e noi questa mattina gli auguri di vogliamo fare a Dalida Ciao Alida Tantissimi auguri e Ezio augurissimi a voi tutti coloro che oggi sono nati Sappiate amicetti perché così vediamo a micetti belli che eravate molto la vostra Libertà avete una grande fiducia in voi stessi siete molto in alcuni periodi della vostra vita la fortuna di assistere in modo particolare se saprete approfittarne otterrete straordinari successi in Amore siete molto romantici avete qualche difficoltà nell’accettare inevitabili compromessi che la vita due comporta la solitudine D’altra parte non fa per voi e dunque dovrete imparare a considerare le cose con un occhio più realistico il nostro viaggio nel tempo ci porta in quel 8 marzo 1959 la Cina mette fine all’indipendenza del Popolo tibetano vissuto per secoli in autonomia Sul tetto del mondo tra spiritualità al lavoro dalla terra un clima di libertà e diintanto si contro Le Mire espansionistiche della più grande Repubblica socialista di sempre che con la forza continua a tenere prigioniero quel popolo e noi ci fermiamo qui non prima di avervi il nostro proverbio un chilo di inizio giornata presto e bene raro avviene Buona giornata a tutti il nostro sveglissimo che più sveglissimo non è torna Puntuale con la sua musica e noi salutiamo anche anche il nostro Dino è il nostro Emanuel buona giornata anche in relazione al nostro Antonello sempre puntuale anche con le sue notizie Noi abbiamo fatto il giro oggi è proprio siamo scesi un po’ da nord a sud abbiamo girato un po’ tutti Buona giornata a tutti voi buon proseguimento di ascoltare estate in nostra compagnia l’almanacco del giorno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa