Almanacco del 28-03-2020 ore 07:30

almanacco del giorno siamo a sabato 28 marzo Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Sisto III Papa Briante dissesto nome numerale mutuato dal aggettivo latino sextus Sesto è dato al sesto nato ebbe larga diffusione Tra le prime comunità cristiane al punto da nominare ben preparati nei primi secoli della nostra era impavido dovuto sveglio solerte volenteroso Cerca di prendere la vita così com’è e viene e difende strenuamente i suoi diritti ama la donna psicologa e più matura di lui un po’ mascolina apparentemente Accetta gli altri così come sono in realtà Nella sua mente vorrebbe che fossero immagine o che fossero conformi alle sue necessità facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggima tutti voi sappiate che amate la vostra Libertà avete grande fiducia in voi stessi e siete molto coraggiosi in alcuni periodi della vostra vita la fortuna di assistere in modo particolare se saprete approfittarne otterrete ordinari successi in Amore siete molto romantici avete qualche difficoltà nell’accettare gli inevitabili compromessi che la vita vi in qualche modo portavi comporta vi propone in qualche modo no che ovviamente porta la vostra attenzione La solitudine D’altra parte non fa per voi Dunque dovrete imparare a considerare le cose con un occhio più realistico il nostro viaggio nel tempo in realtà è un viaggio relativo perché ci ricorda che nella notte tra oggi e domani si passerà all’ora legale dell’Orologio in un’ora in avanti Quindi dormiremo un’ora in meno ma insomma sicuramente a scapito di più luce di una maggior luce è quella il corsoquattro Giornate tutto un po’ relativo in questa situazione di reclusione insomma no Quindi in verità però sono guardiamo anche quest’altro Aspetto il proverbio ancora con cui ci andiamo a presto e bene raro avviene Vi auguro una meravigliosa giornata un buon proseguimento di ascolto Noi torniamo lunedì sempre la stessa ora sempre qui su queste frequenze arrestate con almanacco del giorno

