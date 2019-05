Almanacco del 28-05-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno è martedì 28 maggio Buongiorno da Francesco oggi la chiesa ricorda San Germano vescovo e i santi Emilio e compagni Martiri me proprio di Emilio andiamo a parlare il personale deriva con poche varianti del cognome gentilizio Emilio Dan incerta origine ma da collegarsi Con ogni probabilità le radici etrusca o almos oscuro significato Perché si dice oscuro significato vai alla vocazione per fare l’insegnante in modo un altro trova il mezzo per realizzare quella e insopprimibile voglia di avere discepoli la sei una mente acuta da qui la tendenza incantare gente giovani in particolare possiamo il matrimonio passa facilmente da uomopoi si rende conto di aver sbagliato diventa più attento nel valutare il partner è in un rapporto definitivo divento un padre invidiabile Tanti auguri ad Emilio e facciamo anche Tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi in particolare gli auguri oggi li facciamo a Claudio a Lucrezio E ad Elena Tantissimi auguri di cuore a ciascuno di voi a voi che siete nati quest’oggi Sappiate amici belli che avete una naturale spiccata attitudine al comando la fiducia che nutrite voi stessi vi permette di affrontare e risolvere anche le situazioni più intricate e di diventare dunque un punto di riferimento perché mi circonda in casa come lavoro la vita affettiva e vivaci intensa è molto fortunata il nostro viaggio nel tempo ci presenta oggi 28 maggio giornata mondiale del gioco istituita solo nel 1998 su proposta di Freda Chi è presidente dell’international Try libreria sushi Action l’associazione internazionaledelle ludoteche e l’iniziativa ha per scopo di sensibilizzare i genitori insegnanti educatori quanti operano con i minori sulla loro e formativa e sociale del gioco che rappresenta per bambini adolescenti e inefficace strumento di pressione culturale è un punto di incontro con quei cani di culture diverse ponendo L’accento sul gioco come diritto fondamentale che è sancito anche dall’articolo 7 della carta dei diritti dei bambini e approvata all’onu nel 1959 la giornata prevede l’organizzazione di attività ludiche che coinvolgono adulti Minori in Italia e nel resto del mondo come dire a volte giocare e anche importante è che bisogna recuperare la bellezza del gioco lo diceva anche un grande semiotico è Andrea che cosa andiamo ad affrontare oggi il proverbio di oggi Chi troppo si consiglia marito e moglie non piglia Ecco Vi auguro una meravigliosa giornata Noi torniamo Se volete Se vi va e ma senza impegno domani sempre alla stessa ora sempre qui Buona giornata che fate i bravil’almanacco del giorno

