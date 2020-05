Almanacco del 28-05-2020 ore 07:30

almanacco del giorno 3 giovedì 28 maggio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Germano vescovo il nome deriva dal latino tardo Imperiale germanos che può avere un significato etnico in riferimento alle popolazioni germaniche Oppure può derivare da Germano significato di fratello nato da stessi genitori sono nati oggi Kylie Minogue e Chiara Mastroianni Elenoire Casalegno un Massimo anche nati tanti nostri belli e bravi fantastici meravigliosi ascoltatori e in particolare noi oggi gli auguri e buon compleanno Li vogliamo fare in particolare a Maria Buona giornata a Mariaovviamente noi confidiamo sempre nella tecnologia che ci faccia vedere oltre lei gli altri anche a Lucrezio Elena Claudio Valerio a voi Veramente l’augurio di una meravigliosa facciamo il nostro viaggio nel tempo dal momento che già un giurista rompe le scatole già di prima mattina a quest’ora Esatto Facciamo che ci troviamo 28 maggio 1865 durante alcuni lavori di restauro viene ritrovato nella chiesa di San Francesco a Ravenna il sarcofago con le spoglie di Dante Alighieri nascoste affinché non venissero trovate trafugate dai fiorentini 1962 i vostri giornale Il primo quotidiano al mondo a utilizzare il fax per inviare le pagine anche grandi distanza pronta essere stampate 28 maggio ma del 1999 dopo 22 anni di Restauri L’ultima cena di Leonardo Da Vinci Torna a essere visitabile dal pubblico nella chiesa di Santa Maria delle Grazie a Milano che ancora oggi 28 maggioanche la giornata mondiale del gioco che venne istituita se vuole nel 1998 su proposta di Freda km Presidente dell’Associazione Internazionale delle ludoteche ce l’ho il 28 maggio l’iniziativa ha per scopo quella di sensibilizzare i genitori insegnanti educatori e quanti operano con i minori sul valore formativo e sociale del gioco che rappresenta per bambini adolescenti e non piace strumento di espressione culturale un punto di incontro con coetanei di culture diverse ponendo L’accento sul gioco come diritto fondamentale che è stato sancito dall’articolo 7 della carta dei diritti dei bambini ha provato all’onu nel 1959 le la giornata prevede l’organizzazione di attività ludiche che coinvolgono adulti Minori in Italia e nel resto del mondo e noi ci andiamo a salutare perché Giacomo Casanova ha detto che quando si è innamorati i bastoni niente per essere ridotti alla disperazione o per toccare il cielo con un dito però il proverbiodice che il dubbio è il padre del sapere spieghiamo glielo a un giurista un noto statista noto del foro di ragazzi Lasciamo stare gente proprio Vabbè ci ritroviamo domani stessa ora stessa stesso canale e perché no anche stessa replica Se volete ma torniamo qui per augurarvi il nostro Buongiorno stare insieme a voi l’augurio di un buon così Vi ascolto restate in nostra compagnia al parco del giorno

