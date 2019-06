Almanacco del 28-06-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno e siamo venerdì 28 giugno Ormai il giro di boa abbiamo lui da mo che è stato fatto Buongiorno da Francesco Vitale buon fine settimana Oggi la chiesa ricorda Santa Ada il personale in realtà Ricordiamo anche sant’ireneo Eh ma per il vescovo di Lione le sante Marcella basilide e potamiena Martiri Ma noi parliamo di Anna perché Perché si il personale deriva da una radice germanica adalah indicante quanti fossero di nuovi altri invece vi scorgo non è chiara matrice sdraiata in quanto Ada è un personale diffuso tra le popolazioni ebraiche sin dai tempi antichi si chiamava così pensate una delle mogli di esaùAscolta molto gli adulti impara a ragionare organizzarsi come loro tale comportamento attento disciplinato la distingue anche in età più matura ha Buone capacità analitiche discorsive è attratta dal tipo intellettuale con cui di avere uno scambio più mentale che emotivo desidera il calore di una vita familiare e sereno e fa di tutto per realizzarlo anche se ritiene che non sia facile facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati oggi noi oggi in particolare le vogliamo fare ad Emilia e a Oreste a voi A tutti coloro che sono nati quest’oggi sappiate che siete dotati di un grande fascino e spesso Scegliete di usarlo nel vostro preferito l’amore dove prediligete le situazioni difficili e conflittuali, fatto così E vabbè la vostra vita affettiva sarà Dunque molto movimentata anche gratificante nel lavoro mantenete sempre la massima discrezione evitate le persone curiose soprattutto i pettegolezzi Mi raccomando il nostro viaggio nel tempo musicale ce ne andiamo nel 28 giugno Sì ma del846 c’è L’invenzione del sassofono se la musica già conosciuto le sonorità immortali di John Coltrane e Charlie Parker tra i piu grandi sassofonisti di sempre il merito è del belga Antoni Joseph success Stories semplicemente come adolphe sax prendiamo un sacco Oggi sarebbe da fare sentire una bella canzone un bel da fare anche se a me piace il piano già mi sto perdendo Andrea mi sto perdendo ritorno in merito Unime buon mercante compra credito vengo in contanti Questo è il nostro un saluto al nostro Antonello è un abbraccio grande sperando che stia bene stia meglio Mi raccomando oggi voglio salutare anche Bruno sul litorale chiusa se ci sta ascoltando forza Bruno grande come sei buonissima giornata e buon proseguimento di ascolto Noi torniamo domani sempre la stessa ora sempre qui su questo nostro viaggio radiofonico restate con noil’almanacco del giorno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa